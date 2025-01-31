صيانة وتركيب كشافات جديدة لرفع كفاءة الإنارة في أبوتيج بأسيوط

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات المختلفة والنهوض بها وإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها وفقاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 لافتاً إلى تكليف رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء والقرى باستمرار صيانة وإصلاح الأعطال بكشافات لرفع مستوى الإنارة العامة بالشوارع والميادين مشيراً إلى تنفيذ حملات للإطمئنان على كشافات الإنارة بشكل دوري من أجل رفع كفاءة مستوى الإنارة وظهور الشوارع بمستوى لائق حفاظاً على سلامة المواطن.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج برئاسة محمد حسن الديب رئيس المركز قد واصلت أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة العامة وتركيب كشافات جديدة بدل التالفة وإصلاح المعطلة وسنفرة الأسلاك وتغيير المتهالك منها والتأكد من سلامة الوصلات الكهربائية بطرق مركز أبوتيج حيث تم صيانة وإنارة الرعاية وإصلاح أعطال الكشافات غرب السكة الحديد شارع صلاح سالم بمتابعة وإشراف نواب رئيس المركز وسعد عبد الجيد مدير قسم الكهرباء بالمجلس ومسؤولي الكهرباء، مشيراً إلى إستمرار جهود رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة وصيانة وتركيب الكشافات الجديدة بالمراكز والمدن والأحياء وخاصة بالشوارع الرئيسة والفرعية ومحيط المدارس والمصالح الحكومية ضمن الجهود المبذولة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.