شباب كفر الشيخ يشاركون في معسكر برنامج مواجهة الإلحاد الإلكتروني ببورسعيد

شارك وفد من خريجي برامج التعليم المدني وأعضاء نادي القيادات الشبابية بمحافظة كفر الشيخ في فعاليات المعسكر الأول لبرنامج «شباب ضد الإلحاد الإلكتروني»، والذي نظمته الإدارة العامة للتعليم المدني والقيادات الشبابية، واستضافته المدينة الشبابية بمحافظة بورسعيد، بمشاركة شباب من مختلف محافظات الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الشباب والرياضة لنشر الوعي الفكري وتعزيز القيم الإيجابية لدى النشء والشباب، وبرعاية جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والمهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن البرنامج يستهدف التصدي لظاهرة الإلحاد بمختلف صورها، والعمل على تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب، إلى جانب تعزيز الوعي الفكري، بما يسهم في إعداد جيل قادر على مواجهة التحديات الفكرية ومتطلبات المرحلة.

وأشار إلى أن هذه المعسكرات تمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات بين شباب المحافظات، وتسهم في إعداد كوادر شبابية قادرة على التعامل مع القضايا الفكرية بأساليب علمية ومنهجية.

وشهدت الفعاليات حضور ممثلين عن الأزهر الشريف والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلى جانب قيادات وزارة الشباب والرياضة، في تأكيد واضح على حرص الدولة على فتح قنوات حوار مباشر مع الشباب حول القضايا الفكرية المعاصرة.

وجاءت مشاركة محافظة كفر الشيخ من خلال أعضاء نادي القيادات الشبابية وخريجي برامج التعليم المدني، في نموذج يعكس اهتمام الوزارة بتمكين الشباب وتأهيلهم فكريًا وثقافيًا، بما يتواكب مع جهود الدولة في مواجهة الظواهر الفكرية السلبية، وعلى رأسها الإلحاد الإلكتروني وتأثيراته عبر المنصات الرقمية، وذلك تحت إشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومحمود الصاوي، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، وبمرافقة عبد الناصر طه.