محافظ كفر الشيخ ووفد نقابة المحامين يبحثان التعاون المشترك| صور

استقبل المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، وفد نقابة المحامين بالمحافظة برئاسة حاتم درويش، نقيب المحامين؛ لبحث سبل التعاون ودعم جهود التنمية الشاملة، في إطار ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، وبدر زيدان، مدير عام الشؤون القانونية بديوان عام المحافظة.

وخلال اللقاء، أكد محافظ كفر الشيخ، أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به نقابة المحامين في دعم منظومة العدالة، باعتبارها شريكًا أساسيًا في تحقيق الاستقرار المجتمعي، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع الجهات التنفيذية والمهنية لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير بيئة قانونية داعمة للاستثمار والخدمات.

كما تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الوعي القانوني، ودعم المبادرات التي تستهدف رفع كفاءة العمل القانوني داخل المحافظة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

ومن جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم لجهود المحافظة في دعم سيادة القانون وتطوير الخدمات، مؤكدين استمرار التعاون مع الأجهزة التنفيذية لخدمة المواطنين وتعزيز مسارات التنمية، خاصة في ظل الدور المتنامي لنقابة المحامين في دعم المجتمع.