محافظ كفر الشيخ يناقش الموقف التنفيذي لأعمال كوبري سخا العلوي| صور

ناقش المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، الموقف التنفيذي لأعمال إنشاء كوبري سخا الجديد، وذلك لتذليل جميع المعوقات وتسريع معدلات التنفيذ، والوقوف على نسب الإنجاز.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، وممثلي الهيئة العامة للطرق والكباري، وعدد من القيادات التنفيذية.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن كوبري سخا الجديد ينفذ بطول 630 مترًا، ويتكون من 6 حارات مرورية في الاتجاهين بعرض إجمالي 20 مترًا، ويربط بين غرب مدينة كفرالشيخ في اتجاه محلة موسى وشرق المدينة أعلى مزلقان السكة الحديد، بالإضافة إلى الربط بين محاور عاصمة المحافظة والطريق الحر (طنطا – كفرالشيخ).

قال محافظ كفرالشيخ أن هذه المشروعات تمثل محورًا مروريًا حيويًا يسهم في نقل حركة النقل الثقيل خارج المدن، ويقلل من الكثافات المرورية، ويحقق انسيابية الحركة، ويسهم في تحقيق سيولة مرورية كبيرة، وتسهيل حركة المواطنين والمركبات، وتعزيز عوامل الأمان، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز كفاءة الخدمات والمرافق الحيوية للمواطنين.