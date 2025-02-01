خبر صادم لجماهير القلعة الحمراء بشأن أسطورة الأهلي

يسود اتجاه كببير لدى إدارة النادي الأهلي لعدم قيد على التونسي علي معلول في قائمة الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكتب الناقد الرياضي عمرو الدردير عبر حسابه علي فيسبوك "علي معلول خارج الأهلي بفرمان من كولر"

يستعد النادي الأهلي لمواجهة مودرن سبورت يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز

موعد مباراة الأهلي ومورن سبورت

تنطلق مباراة النادي الأهلي مودرن سبورت يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة للمباراة

تذاع مباراة الأهلي و مودرن سبورت عبر شبكة قنوات اون تايم سبورت المالك الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب النادي الأهلي

يحتل النادي الأهلي المركز الثاني برصيد 20 نقطة من 10 مباريات، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 5 مواجهات ولم يتلق أي هزيمة، وسجل لاعبوه 16 هدفًا، وتلقت شباكه 6 أهداف.