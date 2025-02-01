الخارجية توافق على فتح مكتب توثيق لخدمة الوافدين بالأزهر بمقر البعوث الإسلامية

أعلنت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، افتتاح مكتب توثيقات تابع لوزارة الخارجية المصرية بمقر معهد البعوث الإسلامية بنين.

وأعلنت مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين، أن موافقة وزير الخارجية على فتح مكتب توثيقات تابع لوزارة الخارجية المصرية بمقر معهد البعوث الإسلامية بنين يأتي تلبية لحاجة الوافدين في توثيق شهادات تخرُّجهم ووثائقهم، وللتيسير عليهم، ولتخفيف الأعباء الإجرائية.

وأشارت إلى أنه تم تجهيز المقر، وجارٍ التنسيق مع وزارة الخارجية بشأن افتتاحه خلال الأسابيع المقبلة.

وأكدت الدكتورة نهلة الصعيدي أن هذا المكتب يأتي ضمن الخدمات التي يحرص فضيلة الإمام الأكبر على توفيرها للوافدين، بجانب خدمات الشباك الواحد بمركز التطوير، وخدمة جوازات البعوث، وخدمات الإقامة بمدن البعوث، إضافة إلى الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية التي يؤكد مواصلتها ليعود الوافد الأزهري لبلاده خير سفير للإسلام وللأزهر الشريف.