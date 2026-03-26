نجاة الصغيرة تحسم الجدل حول صورتها المتداولة: غير حقيقية

حسمت الفنانة القديرة نجاة الصغيرة الجدل المثار مؤخرًا بشأن صورة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، زُعم أنها أحدث ظهور لها، مؤكدة أن الصورة لا تمت لها بصلة.

وفي مداخلة هاتفية مع الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أوضحت نجاة أن الصورة المنتشرة ليست حقيقية، وتم التلاعب بها.

وخلال عرض تفاصيل الواقعة في برنامج صباح الخير يا مصر، تم التأكيد على أن الصورة المتداولة جرى تصنيعها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما أدى إلى انتشارها بشكل واسع دون التحقق من صحتها.

وأشار البرنامج إلى خطورة تداول مثل هذه المواد المفبركة دون مراجعة، خاصة مع غياب التدقيق ومقارنة الصور المتداولة بالصور الأصلية، إلى جانب تداول معلومات غير دقيقة عن تاريخ الفنانة، بهدف لفت الانتباه وتحقيق انتشار سريع عبر منصات التواصل.

كما كشف البرنامج أن آخر ظهور فعلي للفنانة كان في نوفمبر الماضي، خلال زيارتها لدار الأوبرا بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى مقر الهيئة الوطنية للإعلام.

وخلال تلك الزيارة، كان في استقبالها المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية، إلى جانب أحمد المسلماني، حيث تفقدت مدينة الثقافة والفنون وعددًا من المنشآت الإعلامية بالعاصمة الجديدة.