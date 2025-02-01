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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كولر يجهز مفاجأة قبل مباراة مودرن سبورت

الأهلي
الأهلي
محمد بدران
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استقر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، على خطوة مشاركة مصطفى العش مدافع الفريق في مركز المساك خلال الفترة المقبلة

وكتب احمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه علي فيسبوك "مصدر .. كولر يستقر على الدفع ب مصطفي العش أساسيا في دفاع الأهلي أمام مودرن سبورت غدا"

يستعد النادي الأهلي لمواجهة مودرن سبورت غدا الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز

موعد مباراة الأهلي ومورن سبورت 

تنطلق مباراة النادي الأهلي مودرن سبورت غدا الأحد في تمام الساعة السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة للمباراة

تذاع مباراة الأهلي و مودرن سبورت عبر شبكة قنوات اون تايم سبورت المالك الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب النادي الأهلي 

يحتل  النادي الأهلي  المركز الثاني برصيد 20 نقطة من 10 مباريات، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 5 مواجهات ولم يتلق أي هزيمة، وسجل لاعبوه 16 هدفًا، وتلقت شباكه 6 أهداف.

الانتقالات الشتوية الدوري المصري الممتاز مصطفى العش الاهلي

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