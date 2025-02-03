رداً على صفقة بن شرقي.. الزمالك يفاوض مهاجم الأهلي السابق.. ما القصة؟

صدمة تعرض لها جماهير نادي الزمالك بعد إعلان النادي الأهلي التعاقد من اللاعب المغربي أشرف بن شرقي، الأمر الذي لم يمكن في حسبان أبناء ميت عقبة، لتبدأ معها تحركات في محاولة لإرضائهم.

عرضت قناة العربية، تقريرا مفصلا عن تحركات جديدة داخل نادي الزمالك وصفقات الميركاتو الشتوي لأبناء ميت عقبة، حمل عنوان “رداً على صفقة بن شرقي.. الزمالك يفاوض مهاجم الأهلي السابق”.

أشرف بن شرقي

أبدى اللاعب موافقته المبدئية

دخل مسئولو نادي الزمالك في مفاوضات جادة مع محمد شريف، مهاجم الخليج السعودي الحالي ونجم الأهلي السابق لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية أو الصيفية على أقصى تقدير، وأبدى اللاعب موافقته المبدئية ولكنه طلب مهلة لحسم موقفه بشكل نهائي.

ناصر منسي أفضل من محمد شريف

كشف فاروق جعفر نجم الكرة المصرية السابق، عن موقفه من مفاوضات الزمالك مع محمد شريف لاعب الخليج السعودي ومهاجم الأهلي السابق.

وقال فاروق جعفر، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: الزمالك يحتاج العمل على دفع مستحقات اللاعبين قبل التدعيم، فهناك 30 لاعبا لم يحصل على مستحقاته، ولو مشي الزمالك بهذه الأفكار سيعود لعهده.

وعن ضم محمد شريف، قال جعفر: الزمالك لديه 3 لاعبين يلعبون في خط الهجوم مكان محمد شريف، ولديهم إمكانيات لا تقل عن محمد شريف ومن الممكن يكونوا أعلى منه، وعلى رأسهم ناصر منسي.

أجمل من الموناليزا

فيما ظهر المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول للنادي الاهلي، في تدريبات الفريق لأول مرة، منذ الانضمام للأحمر.

وكتبت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر فيسبوك على الصور: "أجمل من الموناليزا".

محمد شريف

وانضم بنشرقي للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع نادي الريان القطري.

ولم يشارك بنشرقي في تدريبات الأهلي الجماعية، حيث يعاني من إصابة عضلية، تعرض لها قبل انضمامه للفريق الأحمر.

الأهلي يواجه بتروجت الخميس

ويستعد الفريق الأول للنادي الأهلي لمواجهة بتروجت يوم الخميس المقبل، في بطولة الدوري المصري الممتاز.