قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخطاء في تلاوة الشيخ الطاروطي تثير الجدل.. ونقيب القراء يعلق
خارجية روسيا: مصر وقطر لهما دور رئيسي في وقف إطلاق النار بغزة
لافروف: هناك خطط إسرائيلية للسيطرة الكاملة على الضفة الغربية
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-2-2025
الخطيب: نعيش فترة انتقالية للتحول من إدارة الدولة للاقتصاد إلى تمكين القطاع الخاص
محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 82.27%
انهيار غير مسبوق في سوق العملات الرقمية يتسبب في خسائر ضخمة
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2025 | تداول قوائم الدرجات بـ"فيس بوك"
أسعار صرف العملات العربية في البنك الأهلي اليوم الثلاثاء
ميرفت التلاوي: نحن مجتمع ذكوري.. والمرأة العربية لم تنل كل حقوقها
إسرائيل ترسل فريقا إلى الدوحة لمناقشة وقف إطلاق النار
قصاصة ورقية تكشف خلية سرية لحزب الله في ألمانيا.. صحيفة تكشف التفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

سؤال أمام البرلمان بشأن تأخر تنفيذ مشروعات التنمية الخاصة بتوصيل الغاز الطبيعي والصرف الصحي

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي  الاجتماعي بسؤال لكل من، رئيس مجلس الوزراء، وزير البترول، وزيرة التخطيط، ووزير المالية عن تأخر تنفيذ مشروعات التنمية الخاصة بتوصيل الغاز الطبيعي والصرف الصحي واستكمال البنية التحتية لمشروع حياة كريمة بمحافظة أسيوط وقرى المراكز بساحل سليم وعدد كبير من مراكز المحافظة. 

وتساءلت النائبة: لماذا توقف العمل والانتهاء من المرحله الاولي لمبادرة حياة كريمة بقري  مراكز محافظة اسيوط ؟ وأين توصيل الغاز الطبيعي المدرج بخطة  2023/ 2024  لمركزي ساحل سليم والغنايم؟.

وأوضحت السعيد أن المواطنين بساحل سليم يعانون من عدم الانتهاء من استكمال إنشاءا مستشفى ساحل سليم المركزي حيث أن المبني تم بناؤه ثم توقف العمل نهائيًا من تشطيبات وتجهيزات لكي يتم تشغيله خصوصاً وأن المبني تكلف الكثير من الأموال ثم توقف العمل للاستكمال!!  

واختتمت النائبة سؤالها بمطالبة الحكومة باستكمال الإنشاءات واستكمال البنية التحتية وتوصيل كافة المرافق ليستفيد منها المواطنين وتحقق هدف المبادرة. 

وطالبت بإحالة السؤال للحكومة والرد بالمعاينة على أرض الواقع بالمراكز المذكورة وسرعة انجاز المشاريع ليستفيد منها المواطنين.

مجلس الوزراء مجلس النواب حياة كريمة النواب النائبة سناء السعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بطاقة التموين

برقم الموبايل فقط.. إضافة مواليد جدد لـ بطاقة التموين| تفاصيل

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2025

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2025 في 13 محافظة .. ظهرت الآن

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4-2-2025

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 4 فبراير.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

النوم بعد الفجر

هل النوم بعد الفجر يمنع الرزق ويجلب الفقر؟.. الإفتاء: احذره لـ7 أسباب

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

نصيحة لأصحاب العداد مسبوق الدفع بداية كل شهر تجنبك خصم الرصيد

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 4-2-2025

الآن في البنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 4-2-2025

سافيو

سيكرر سيناريو سافيو.. عبدالجليل يثير الجدل بشأن صفقة الأهلي الجديدة

ترشيحاتنا

أرشيفية

حبس 5 أشخاص سنة بتهمة التشاجر بالأسلحة في الأميرية

أرشيفية

قرار جديد بشأن محاكمة المتهم بإنهاء حياة صاحب قهوة أسوان

أرشيفية

تفاصيل معاقبة عاطل بالسجن عامين بمدينة نصر

بالصور

احذر طقطقة الرقبة والظهر.. عادة شائعة قد تسبب أضراراً خطيرة

احذر طقطقة الرقبة والظهر..عادة شائعة قد تسبب أضراراً خطيرة
احذر طقطقة الرقبة والظهر..عادة شائعة قد تسبب أضراراً خطيرة
احذر طقطقة الرقبة والظهر..عادة شائعة قد تسبب أضراراً خطيرة

ضبط 3 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بمركز بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

احترس 7 أمراض "قاتلة صامتة" وكيفية اكتشافها مبكرًا

7 أمراض "قاتلة صامتة" وكيفية اكتشافها مبكرًا
7 أمراض "قاتلة صامتة" وكيفية اكتشافها مبكرًا
7 أمراض "قاتلة صامتة" وكيفية اكتشافها مبكرًا

تفسير حلم التبول في المنام.. دلالات نفسية وروحية تكشف أسرار حياتك

تفسير حلم التبول فى المنام..دلالات نفسية وروحية تكشف أسرار حياتك
تفسير حلم التبول فى المنام..دلالات نفسية وروحية تكشف أسرار حياتك
تفسير حلم التبول فى المنام..دلالات نفسية وروحية تكشف أسرار حياتك

فيديو

وفاة موظف الاوبرا

تفاصيل غريبة .. قصة وفاة موظف الاوبرا و ما حدث قبل الواقعة

هدى الاتربي

انا دلوعة العتاولة.. هدى الاتربي تكشف كواليس مسلسلها الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إيه الجمال ده يا مصريين

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ترامب يحدد مصير نتنياهو!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: كن نفسك

المستشار وليد رضوان

المستشار وليد رضوان يكتب: أزمة القوانين الاستثنائية فى العلاقة بين المالك والمستأجر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي ( 48 )

المزيد