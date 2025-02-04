المخرج تامر حمزة في "مالك" بموسم رمضان 2025

يستعد المخرج تامر حمزة لخوض السباق الرمضاني المقبل لعام 2025، بعمل درامي جديد ويحمل اسم "مالك".

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي اجتماعي أكشن، ويعد أضخم إنتاج عراقي في موسم رمضان 2025، من إنتاج شركة درب التبانة نبيل طاهر وقناة utv.

والمسلسل تمت الاستعانة فيه بطاقم عمل يضم فنيين مصريين ولبنانيين وإيرانيين، وهو من بطولة النجم ذوالفقار خضر، آسيا كمال، اشتي حديد، كاظم القريشي، حافظ العيبي، طلال هادي، سوزان صالح، ندين الفهد، بتول عزيز، علي نجم الدين، تأليف حسان الدهشان، وإخراج تامر حمزة.

يذكر أن آخر أعمال تامر حمزة هو مسلسل حد فاصل الذي عرض منذ فترة، ويتكون مسلسل حد فاصل من 4 حكايات، وكل حكاية من الحكايات تتكون من 5 حلقات، والحكاية الأولى تحمل اسم بنات السباعي، والثانية البحث عن فتيحة، والثالثة خيال حلمي، والرابعة فنجان قهوة.