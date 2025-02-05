مصرع وإصابة شخصين في حادث مأساوي بقرية ميت يزيد بطريق «طنطا - المحلة»

شهد الطريق الفرعي "المحلةـ طنطا" بنطاق محافظة الغربية منذ قليل مصرع وإصابة شخصين في حادث مأساوي بقرية ميت يزيد في حادث تصادم سيارة نقل تريلا وموتوسيكل بسبب السرعة الزائدة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم أمام مدخل قرية شبشير بنطاق دائرة المركز.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية والمصابين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.