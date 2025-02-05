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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب الآن في مصر

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، وتراجع الدولار، وسط مخاوف الحرب التجارية العالمية.

وسجل سعر الذهب عالميا أعلى سعر له على الاطلاق ووصل إلى 2844 دولارا للأوقية الان.

وفي مصر ارتفع سعر الذهب بنحو 45 جنيها في الجرام الواحد خلال بختام تعاملات امس الثلاثاء.

أسعار الذهب اليوم 

يقدم موقع صدى البلد الإخباري، أسعار الذهب اليوم الاربعاء 5-2-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في كافة محلات الصاغة.

بورصة الذهب مباشر 

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 2844 دولارًا للأوقية. 

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3414 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 3983 جنيها دون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 4552 جنيها.

 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 31.867  جنيهًا.


وتشهد الأسواق حالة من عدم اليقين، والتقلبات السعرية، بشأن عوامل متباينة من بينها الحرب التجارية، والمخاطر الجيوسياسية، والديون السيادية الأمريكية، والتحولات في السياسات النقدية والمالية المتضاربة للبنوك المركزية.


بجانب المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية المحتملة للتعريفات التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دفعت المستثمرين للتحوط بالذهب، وسط تكهنات بأن سياسات ترامب الاقتصادية من شأنها أن تعزز التضخم.

وعلاوة على ذلك، لا يزال المستثمرون قلقين من أن التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب، إذا استمرت، قد تؤدي إلى تفاقم التضخم في الولايات المتحدة بشكل كبير وتثبت توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشددة.


على الرغم من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يذكر المعادن الثمينة في خططه التعريفية، إلا أن المخاطر كانت كافية لتعزيز تسليمات الذهب إلى بورصة كومكس في نيويورك كجزء من سعي السوق إلى التحوط لمواقفها في بورصة كومكس الأمريكية.

ومن المقرر أن يتحدث بعض أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي، من بينهم، رافائيل بوسيك من بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا وماري دالي من بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو.

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