عواصف مثيرة للرمال والأتربة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الساعات المقبلة

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد من اليوم تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وأن الانخفاض الأكبر سيكون غدًا الخميس.

وأضاف عضو المركز الإعلامي هيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن البلاد من اليوم تشهد نشاط رياح، على البحر المتوسط، والسرعات عالية جدًا.

ولفتت إلى أن هذه الرياح بعد ساعات ستنتقل للمحافظات الداخلية، وأن هذه الرياح سرعتها 40 كيلو على الساعة، وسينج عنها عواصف مثيرة لبعض الرمال والأتربة، بالمحافظات التي بها ظهير صحراوي.

وأشار إلى أن البلاد غدًا ستشهد سرعات رياح تتجاوز الـ 45 كيلو على الساعة، وأن هيئة الأرصاد حذرت من التقلبات الجوية، وأن ارتفاع موج البحر قد يصل إلى 4.5 متر.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ، أن بداية من اليوم الأربعاء حتى غدا الخميس ، سيشهد الطقس حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها نشاط للرياح على أغلب الأنحاء سرعتها من 50:35 كم/س ، واضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2:3 درجة وأمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة شمال البلاد .



وأفادت هيئة الأرصاد أنه من الجمعة 7 فبراير حتى الإثنين 10 فبراير الجاري، سيكون هناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.



عن فرص الأمطار، يشهد الطقس اليوم، أمطارا متفاوتة الشدة تكون على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء، قد تمتد خفيفة مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.



حول درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم، فإنها تشهد انخفاضا على كافة الأنحاء بقيم تتراوح ما بين درجتين إلى ثلاث درجات مئوية.

كما يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل الحرارة على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء دافئ على جنوب الصعيد ،شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء .