رياح شديدة وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تحذر: لا تنخدعوا باستقرار الطقس في الصباح

في بيان عاجل من الهيئة العامة للأرصاد الجوية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وتحت عنوان “حالة سريعة من التقلبات الجوية” توقعت أن تبدأ هذه التقلبات الجوية على السواحل الشمالية ومع تقدم ساعات النهار تؤثر على المناطق الداخلية.

وتكون عناصرها الأساسية وترتيبها طبقاً للأهمية كالآتى:-

١-نشاط الرياح على المناطق الشمالية الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء.

٢-اضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط حيث متوقع أن يصل ارتفاع الأمواج من (4 : 6 أمتار ).

٣-انخفاض فى درجات الحرارة بمعدل من (2 : 3 )درجات مئوية .

٤-سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد والقاهرة الكبرى مهيأة خلال فترات المساء لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

ووجهت الأرصاد الجوية تحذيرا لساكنى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والمناطق الداخلية بعدم الانخداع بالاستقرار فى الأحوال الجوية خلال فترة الصباح.