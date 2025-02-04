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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الخروج للضرورة .. الأرصاد تحذر من طقس الـ48 ساعة المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس
عادل نصار

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس بداية من الغد، موضحة أن الأحوال الجوية متقلبة، وتبدأ بنشاط رياح بسرعة بين 35 و50 كيلو متر في الساعة مع ظهور الأتربة.

الأرصاد تحذر من طقس الـ48 ساعة المقبلة

تابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أنه في البحر المتوسط قد تصل حركة الرياح إلى 80 كيلو متر في الساعة، متوقعة التأثير بالسلب على حركة الملاحة.

درجات الحرارة تراجعت بين 3 و4 درجات مئوية بداية من غدٍ

وذكرت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تتراجع بين 3 و4 درجات مئوية بداية من غدٍ، لتتراجع لأقل من 17 درجة مئوية في النهار، مع طقس شديدة البرود ليلا لتقل درجة الحرارة عن 10 درجات مئوية.

طقس

أوضحت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه سيكون هناك انخفاضا في قيم درجات الحرارة، مع نشاط الرياح بداية من غدٍ بعد الظهر، وحتى يوم الخميس المقبل.

وتابعت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن ظهور الشبورة المائية بداية من يوم الجمعة المقبلة، وعلينا أن نبتعد عن الأشجار وأعمدة الإنارة والإعلانات والمباني، وارتداء ملابس ثقيلة وتوخي أصحاب الأمراض التنفسية الحذر.

أعلنت هيئة الأرصاد، أنه اعتبارا من غد الأربعاء سوف يشهد الطقس، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب أنحاء البلاد، مصحوبة بنشاط رياح وأمطار غزيرة.

بحسب هيئة الأرصاد الجوية،  فإن حالة الطقس اعتبارا من الغد، تشهد نشاط رياح على أغلب الأنحاء تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء.

وتشهد حالة البحر، اضطرابا فى حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر ، حيث يصل ارتفاع الأمواج إلى 4.5 متر، وعلى البحر الأحمر يصل الموج إلى 6 أمتار.


عن فرص الأمطار، يشهد الطقس غدا، أمطارا متفاوتة الشدة تكون على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء، قد تمتد خفيفة مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

حول درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس غدا، فإنها تشهد انخفاضا على كافة الأنحاء بقيم تتراوح ما بين درجتين إلى ثلاث درجات مئوية.

أما عن الدرجات المتوقعة خلال حالة الطقس غدا، على مختلف الأنحاء، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 19 للعظمى والصغرى 12 درجة.
السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 12 درجة.
شمال الصعيد 21 للعظمى والصغرى 9 درجة.
جنوب الصعيد 26 للعظمى والصغرى 11 درجة.

حالة الطقس الأرصاد الجوية الأرصاد الطقس رياح الأحوال الجوية

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