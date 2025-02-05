ليست أخلاقنا.. سانتوس يتبرأ من تهمة تحريض نيمار ضد الهلال

تبرأ مارسيو كالفيس، مستشار نادي سانتوس، من تهمة تحريض ناديه للنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا من أجل فسخ عقده مع الهلال السعودي.

وأعلن سانتوس مؤخرًا عودة نيمار، بعد فسخ اللاعب عقده مع الهلال السعودي قبل 6 أشهر من نهايته.

وقال كالفيس في تصريحات لصحيفة “الاقتصادية” السعودية: “لم نحرض نيمار لفسخ عقده مع الهلال السعودي، أخلاقنا تمنعنا من فعل ذلك”.

وأضاف: “مفاوضاتنا مع نيمار كانت سهلة، وأعتقد أنه قدم تضحية مالية عظيمة من أجل العودة لكن التفاصيل المالية للعقد أمر يخص نادي سانتوس فقط”.

كانت تقارير صحفية أكدت في وقت سابق، أن نيمار سيقاضي نحو 171 ألف دولار شهريًا مع الهلال بجانب 80 إلى 90% من حقوق الصورة، ليصل إجمالي الراتب إلى حوالي مليون دولار.