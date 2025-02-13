جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق قذيفة صاروخية داخل غزة وسقطت داخل القطاع

أعلن جيش الاحتلال، رصد إطلاق قذيفة صاروخية داخل غزة وقد سقطت داخل القطاع، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال جيش الاحتلال:" مصممون على تطبيق كافة شروط اتفاق وقف إطلاق النار كاملة لإعادة المحتجزين".

وفي وقت سابق، أكدت حركة حماس أنها ليست معنية بانهيار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مُشددة على حرصها على تنفيذه بشكل كامل وإلزام الاحتلال به.

وأوضحت الحركة أن الوسطاء يواصلون ممارسة الضغوط لإتمام تنفيذ الاتفاق كاملاً، بما في ذلك الالتزام بالبروتوكول الإنساني واستئناف عملية تبادل الأسرى يوم السبت.