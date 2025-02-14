قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إغلاق جزئي وتأمين المناطق الدينية.. الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة
بعد مرور أسبوع.. ماذا يحدث في طقس أمشير؟
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 14 فبراير 2025
مواعيد مباريات اليوم الجمعة في أهم البطولات العالمية
دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن مركز أطفيح بالجيزة اليوم
هل يجوز صيام النصف من شعبان اليوم الجمعة فقط؟
تحديات غير مسبوقة تهدد وحدة الاتحاد الأوروبي.. فيديو
وزير الخارجية: مصر بصدد بلورة تصور شامل يهدف لمساعدة الفلسطينيين
لو هتسافر.. مواعيد القطارات اليوم
موضوع خطبة الجمعة اليوم في مساجد الأوقاف
صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر فبراير 2025.. غدا
من اليوم.. الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الجو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بورش تطرد 1900 موظف بسبب السيارات الكهربائية.. ما القصة؟

بورش
بورش
عزة عاطف

تمر مجموعة فولكس فاجن بمرحلة صعبة وسط حالة من عدم اليقين في سوق السيارات العالمية. 

ومع اقتراب نهاية عام 2024، تتجه بورشه، العلامة التجارية الفاخرة التابعة للمجموعة، نحو تقليص حجمها بشكل كبير لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية.

تخفيض 1900 وظيفة في ألمانيا

أعلنت بورش عن خطط لخفض 1900 وظيفة في مواقع مختلفة في ألمانيا خلال السنوات المقبلة، وفقًا لتقرير نشرته رويترز. 

تأتي هذه الخطوة بعد أن رأت الشركة أن خطط التخفيض السابقة لم تكن كافية، حيث لم تجدد العام الماضي عقود 1500 موظف مؤقت، مع اقتراب انتهاء 500 عقد إضافي.

وأكد متحدث باسم الشركة أن الخطة الجديدة تهدف إلى خفض الوظائف دون اللجوء إلى التسريح القسري، حيث سيتم التركيز على برامج التقاعد المبكر وحزم الاستحواذ كبدائل لتقليل التأثير السلبي على العمال.

سيتركّز التخفيض في الوظائف في المصانع الكبرى لبورش في شتوتغارت، إلى جانب منشآتها البحثية في فايساخ. 

كما ستتبنى الشركة نهجًا أكثر حذرًا في شغل الأدوار الجديدة، مما قد يؤثر على فرص التوظيف المستقبلية.

أزمة فولكس فاجن تضرب بورش

يأتي هذا القرار بعد أزمة غير مسبوقة في مجموعة فولكس فاجن، حيث كافحت الشركة للحفاظ على مصانعها في ألمانيا مفتوحة، وهو أمر لم يحدث من قبل في تاريخها. 

وفي النهاية، تم التوصل إلى اتفاق يمنع إغلاق المصانع مقابل تجميد الأجور حتى عام 2031، إلا أن عدد الوظائف المهددة في فولكس فاجن قد يصل إلى 35 ألف وظيفة.

تراجع مبيعات السيارات الكهربائية وتأثير المنافسة الصينية

تراجع الطلب على السيارات الكهربائية في أوروبا وزيادة المنافسة الصينية أجبر شركات السيارات الكبرى على إعادة تقييم استراتيجياتها المالية. 

فقد شهدت بورش انخفاضًا بنسبة 3% في مبيعاتها العالمية عام 2023، لكن التراجع الحاد كان في الصين بنسبة 28%.

كما أن التقلبات السياسية والتجارية، بما في ذلك الرسوم الجمركية والسياسات الاقتصادية، زادت من الضبابية حول مستقبل سوق السيارات، مما دفع الشركات إلى اتخاذ قرارات جذرية للحفاظ على استقرارها المالي.

مستقبل غير واضح لصناعة السيارات الألمانية

مع استمرار الأزمات المالية، يبدو أن بورشه ليست الوحيدة التي تتجه نحو تخفيض حجمها، حيث تواجه شركات السيارات الألمانية تحديات كبيرة تهدد مكانتها الرائدة عالميًا. 

سيارات فولكس فاجن السيارات الكهربائية بورش السيارات الألمانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء وزير الصحة والسكان ونقيب أطباء الأسنان

إلغاء التكليف.. نقيب أطباء الأسنان يصدم دفعة 2023 بعد لقاء وزير الصحة

صورة امين الشرطة المعثور علي جثته بمياه الملاحة بطنطا

ننشر أول صورة لـ أمين الشرطة الذي عثر على جثته بمياه ترعة الملاحة بطنطا (خاص)

زيادة المعاشات قبل رمضان ولا بعده؟.. رئيس الوزراء يعلن موعد التنفيذ رسميًا في هذا التوقيت

زيادة المعاشات قبل رمضان ولا بعده؟.. رئيس الوزراء يعلن موعد التطبيق رسميًا في هذا التوقيت

وزير التربية والتعليم

محكمة القضاء الإداري تتدخل لفض خلاف وزير التعليم مع معلمي اللغة الثانية|ماذا حدث؟

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. متى يتم صرف مرتبات فبراير 2025؟

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. متى يتم صرف مرتبات فبراير 2025؟

على الهواء.. رئيس الوزراء يعلن مفاجأة سارة بشأن الأسعار الفترة المقبلة

على الهواء.. رئيس الوزراء يعلن مفاجأة سارة بشأن الأسعار الفترة المقبلة

مصطفى مدبولي

كيف يتم تطبيق زيادات الإيجارات القديمة؟ رئيس الحكومة يحسم الأمر

الذهب

اشتروا بسرعة.. رسالة عاجلة من شعبة الذهب للمواطنين .. فيديو

ترشيحاتنا

الإسرائيليين

إعلام عبري: 51% من الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو يهتم بالحفاظ على ائتلافه

انفجار منجم فحم

مقتل 9 أشخاص وإصابة 6 آخرين في انفجار منجم فحم جنوب غرب باكستان

صورة أرشيفية

معاناة الفلسطينيين في غزة بعد توقف الحرب.. فيديو

بالصور

في عيد الحب| نادين نجيم تستعرض أناقتها بإطلالة ملفتة

نادين نجيم
نادين نجيم
نادين نجيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

المزيد