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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اخبار التوك شو|مصطفى بكري: اللي هيقرب من مصر هنقطع له رجليه..مبروك عطية ينفعل على الهواء بسبب عيد الحب

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
أسامة علي

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى 

مصطفى بكري: اللي هيقرب من مصر هنقطع له رجليه
قال الإعلامي مصطفى بكري إن أي طائرات إسرائيلية ستحاول المساس بالسد العالي أو أمن مصر سيتم «دكها» وتدميرها، معلقا: أنتم متعرفوش الجيش المصري كويس.. وشوفوا لواءاتكم واللي حصل فيهم من فصائل حماس ومقاتلي فلسطين.
 

حسام موافي يحذر من مضاعفات الشريان التاجي المدفون.. فيديو
قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن جميع شرايين القلب تكون خارجة عن جدار القلب وليس داخله.
 

أستاذ اقتصاديات الصحة: لقاح الإنفلونزا يقلل الوفيات 80% .. ويمنع التصاعد
أكد د. إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة، على أهمية لقاح الأنفلونزا في الوقاية من مضاعفات المرض الخطيرة.
 

حسام موافي يكشف أسباب انتفاخ البطن وطرق تشخيصه.. فيديو
كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة في كلية طب قصر العيني، عن الأسباب المحتملة لانتفاخ البطن فوق المعدل الطبيعي.
 

المريض بيتوفى إكلينيكيًا.. حسام موافي يكشف تفاصيل موت جزع المخ
أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن موت جزع المخ يعني أن المريض ميت إكلينيكيا، مشيرا إلى أنه لا يمكن إزالة جهاز الإنعاش عن الميت إكلينيكيا إلا بقرار النائب العام ورجال الأزهر.
 

مبروك عطية ينفعل على الهواء بسبب عيد الحب
كشف الدكتور مبروك عطية، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، عن رأيه في مناسبة عيد الحب والذي يعرف بـ الفلانتين، مشيرا الى ان عيد الحب فكرة غربية هؤلاء الناس الذين وقفوا صامتين اتجاه الجرائم بحق الاطفال في قطاع غزة.
 

أمين الفتوى يوضح حكم الاحتفال بعيد الحب
كشف الشيخ عبد الرحمن محمد، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم الاحتفال بعيد الحب، مشيرًا إلى أنه لا يعتبر حرامًا الاحتفال بهذا اليوم الذي يخصص فيه البعض 14 فبراير للاحتفال بمشاعر الحب.
 

ياسمين عز تنفعل على الهواء لهذا السبب
انفعلت الاعلامية ياسمين عز، على الهواء اثناء تقديمها برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، بسبب سلوك المراهقين في عيد الحب الفالنتين.
 

أمين الفتوى: جمع الصلوات في حالات الضرورة جائز شرعًا بشرط النية والتزام الركعات
استقبل الشيخ أحمد عبدالعظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا خلال برنامج "فتاوى الناس" الذي يُعرض عبر قناة الناس، حول حكم جمع الصلوات في نهاية اليوم بسبب ظروف العمل المرهقة التي تمنع المسلم من أداء الصلاة في أوقاتها.
 

أستاذ علوم سياسية: رفض تهجير الفلسطينين موقف مصري وعربي ودولي
أكد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، أن دعوات التهجير مرفوضة تمامًا على المستويات المصرية، والعربية، والدولية، مشيرًا إلى أن هذا الرفض ليس فقط موقفًا رسميًا من الحكومات، بل هو أيضًا موقف شعبي راسخ.

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