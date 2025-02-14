حسام موافي يحذر من مضاعفات الشريان التاجي المدفون.. فيديو

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن جميع شرايين القلب تكون خارجة عن جدار القلب وليس داخله.



وحذر الدكتور حسام موافي، خلال برنامجه «ربي زدني علمًا» على قناة «صدى البلد»، من المخاطر المرتبطة بمضاعفات الشريان التاجي المدفون، موضحًا أن أعراض الشريان التاجي المدفون تتشابه مع أعراض الذبحة الصدرية.

وأضاف أن أن العلاج يتمثل في الأدوية فقط دون الحاجة إلى التدخل الجراحي خوفًا من التأثير على صحة القلب، مشددا على ضرورة تناول أدوية لتهدئة القلب والوقاية من حدوث مضاعفات صحية، مؤكدًا أهمية متابعة الحالة مع الطبيب المختص لتجنب أي آثار جانبية قد تؤثر على صحة المريض.