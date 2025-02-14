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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذ اقتصاديات الصحة: لقاح الإنفلونزا يقلل الوفيات 80% .. ويمنع التصاعد

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد د. إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة، على أهمية لقاح الأنفلونزا في الوقاية من مضاعفات المرض الخطيرة.

 وأوضح خلال تصريحاته ببرنامج بصراحة مع الإعلامية رانيا هاشم أن لقاح الأنفلونزا له دور حيوي في منع تصاعد الأعراض إلى حد الإصابة بأمراض خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة أو الحاجة إلى الدخول في العناية المركزة.

وأشار عنان إلى أن اللقاح يقلل الوفيات الناتجة عن الأنفلونزا بنسبة تصل إلى 80%، مما يجعله أداة وقائية فعالة في الحد من المخاطر الصحية المرتبطة بهذا المرض الموسمي. 

كما لفت إلى أن الأنفلونزا تسببت في العديد من الوفيات سنويًا، مما يبرز أهمية الوقاية والتطعيم في خفض الأضرار الصحية.

وتابع د. إسلام عنان أنه، رغم أن معظم الأشخاص قد يعانون من أعراض خفيفة عند الإصابة بالأنفلونزا، إلا أن بعض الفئات مثل كبار السن، الأطفال، وذوي الأمراض المزمنة هم الأكثر عرضة لمضاعفات خطيرة قد تتطلب العلاج في المستشفيات.

و لهذا، يعد التطعيم السنوي وسيلة أساسية للحد من الإصابة بمضاعفات قد تكون مهددة للحياة.

كما شدد عنان على أن التطعيم ليس فقط من أجل حماية الفرد، بل يسهم أيضًا في حماية المجتمع ككل من خلال تقليل انتشار الفيروس. 

وأضاف أن الوقاية بالتطعيم هي الطريقة الأكثر أمانًا وفعالية للتعامل مع الأنفلونزا، مقارنة بالعلاج بعد الإصابة بالمرض.

لقاح الأنفلونزا الأنفلونزا أستاذ اقتصاديات الصحة

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