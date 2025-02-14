حسام موافي يكشف أسباب انتفاخ البطن وطرق تشخيصه.. فيديو

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة في كلية طب قصر العيني، عن الأسباب المحتملة لانتفاخ البطن فوق المعدل الطبيعي.

وخلال تقديمه برنامج "رب زدني علمًا" على قناة "صدى البلد"، أشار حسام موافي إلى أن انتفاخ البطن قد يكون ناتجًا عن عدة عوامل، منها تليف الكبد، تراكم الدهون، هبوط القلب، بالإضافة إلى وجود غازات داخلية أو شلل في الأمعاء.

وأكد حسام موافي ضرورة أن يتوجه المرضى الذين يعانون من انتفاخ البطن لأول مرة إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية الضرورية لتحديد السبب الرئيسي، مثل استخدام الموجات الصوتية أو تركيب أنبوب لتفريغ الغازات.