مهيب عبد الهادي يشيد بـ إمام عاشور

شارك الإعلامي مجدي عبد الغني منشوراً بشأن إمام عاشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مهيب عبد الهادي: “إمام عاشور في الدوري المصري هذا الموسم حتى الآن”.

▪️ 13 مباراة

▪️ سجل 9

▪️ صنع 3

▪️ يتصدر قائمة هدافي الدوري المصري ".

وكان قد كشف الناقد الرياضي خالد طلعت في منشور له مفاجأة بشأن أداء اللاعب إمام عاشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد طلعت: "صدق أو لا تصدق .. آخر 18 هدف سجلها الأهلي في كل البطولات .. سجل منها إمام عاشور بمفرده 12 هدف !!!".

وكان قد حرص إمام عاشور لاعب النادي الأهلي علي توجيه رسالة إلي جماهير القلعة الحمراء عقب فوز الفريق علي الإسماعيلي في المباراة التي جمعت الفريقين في بطولة الدوري.

وقال إمام عاشور في تصريحات عبر موقع الأهلي على «فيس بوك»: «ألف مبروك للأهلي وجماهيره، وألف مبروك لجميع اللاعبين، وإن شاء الله ننتظركم المباراة القادمة».