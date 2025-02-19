بث مباشر.. انطلاق فعاليات مؤتمر البحرين للحوار الإسلامي

عرضت قناة إكسترا نيوز بث مباشر، لـ انطلاق فعاليات مؤتمر البحرين للحوار الإسلامي - الإسلامي، بحضور شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.

ويعقد المؤتمر برعايةٍ كريمةٍ من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، ‏وينظِّمه الأزهر الشريف، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمملكة البحرين، ومجلس حكماء المسلمين، ويشارك فيه أكثر ‏من ٤٠٠ شخصية من العلماء والقيادات والمرجعيَّات الإسلاميَّة والمفكِّرين والمثقفين من مختلف أنحاء العالم، حيث يأتي المؤتمر استجابةً لدعوة شيخ الأزهر التي اطلقها في مؤتمر البحرين للحوار بين الشرق والغرب في نوفمبر عام ‏‏2022، إلى تعزيز الشَّأن الإسلامي ووحدة المسلمين.