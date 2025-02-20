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مبابي استثنائي.. أنشيلوتي يعلق على ثلاثية ريال مدريد أمام السيتي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مبابي استثنائي.. أنشيلوتي يعلق على ثلاثية ريال مدريد أمام السيتي

أنشيلوتي ومبابي
أنشيلوتي ومبابي
رباب الهواري

أعرب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عن سعادته بأداء فريقه بعد التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وحقق ريال مدريد فوزًا مستحقًا على مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة في مباراة الإياب من ملحق دور الـ16، والتي أقيمت على ملعب “سانتياجو برنابيو”.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية، قال أنشيلوتي:
“قدمنا مباراة متكاملة على جميع الأصعدة، سواء دفاعيًا، هجوميًا، أو في التحولات والتمريرات، كنا نهدف إلى تكرار ما فعلناه جيدًا في لقاء الذهاب، ونجحنا في ذلك بفضل التماسك والتلاحم بين اللاعبين، مما سمح لنا بإبراز جودتنا الفنية.”

أداء اللاعبين وتأثير العمل الجماعي:

وعند سؤاله عن أداء راؤول أسينسيو، أشار أنشيلوتي إلى أن جميع اللاعبين قدموا مستويات متميزة، مضيفًا:
“ميندي، روديجر، وفالفيردي كانوا رائعين رغم أن الأخير لم يكن في كامل لياقته. لقد بذلوا جميعًا جهدًا كبيرًا وساهموا في هذا الفوز.”

أما عن داني سيبايوس، فأكد المدرب الإيطالي:
“الفريق بأكمله قدم أداءً رائعًا. عندما يعمل الجميع معًا بتناغم، تبرز المهارات الفردية لكل لاعب، وكان ذلك واضحًا اليوم.”

وعن رسالته للاعبين بعد المباراة، أوضح:
“سأخبرهم أنهم قدموا مباراة رائعة أمام خصم قوي، وتمكنوا من تحقيق الفوز في المباراتين.”

أفضل أداء لريال مدريد هذا الموسم؟

عند سؤاله عما إذا كانت هذه أفضل مباراة لفريقه هذا الموسم، قال أنشيلوتي:
“لقد كررنا الأداء الجيد الذي ظهرنا به في لقاء الذهاب. نعم، لقد كانت مباراة متكاملة من حيث الهجوم والدفاع، ونمتلك جودة هجومية لم نشهدها في السنوات الأخيرة.”

غياب هالاند وتأثيره على مانشستر سيتي :

تحدث أنشيلوتي عن تأثير غياب المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند على مانشستر سيتي، قائلًا:
“غيابه كان خسارة كبيرة لفريقه من الناحية الهجومية، لكننا استغللنا ذلك جيدًا وسجلنا هدفًا مبكرًا عن طريق مبابي، مما منحنا الأفضلية.”

وعندما سُئل عن الانتقادات التي يتعرض لها، أجاب بابتسامة:
“من المستحيل إسكات الجميع، فليس بإمكان أي فريق الفوز في كل المباريات، دائمًا ستكون هناك لحظات صعبة، وسيظل هناك من ينتقد، لكن هذا لا يمثل مشكلة بالنسبة لي.”

تشواميني ومقارنته بكروس ومودريتش

وحول لاعب الوسط أوريلين تشواميني، أوضح أنشيلوتي:
“لا يمكنه أن يكون نسخة من كروس أو مودريتش أو سيبايوس، لكنه لاعب مهم جدًا بالنسبة لنا. المفتاح هو تحقيق التوازن في الفريق.”

مبابي ومقارنته برونالدو

أما فيما يتعلق بقدرة كيليان مبابي على الوصول إلى أرقام كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد، فقد قال المدرب الإيطالي:
“مبابي يتمتع بجودة كبيرة ويمكنه الوصول إلى مستوى كريستيانو، لكن الأخير وضع معايير استثنائية، مبابي في بداية مشواره مع ريال مدريد، وهو متحمس جدًا، لكنه بحاجة إلى العمل بجد لتحقيق ذلك.”

التحديات القادمة وريال مدريد في دور الـ16

وعن خوض مباريات الملحق، أشار أنشيلوتي:
“لعب عشر مباريات للوصول إلى دور الستة عشر ليس أمرًا مثاليًا، لكن هذا منحنا دفعة عاطفية مهمة. التحديات لا تزال مستمرة.”

وبشأن الخصم المحتمل في دور الـ16، سواء كان أتلتيكو مدريد أو باير ليفركوزن، ختم حديثه قائلًا:
“علينا احترام كلا الفريقين. لقد خضنا 10 مباريات للوصول إلى هذه المرحلة، ونأمل أن تسير الأمور بشكل جيد حتى نهاية الموسم.”

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