دراما رمضان 2025.. منافسة قوية لمسلسلات الأجزاء والبطولات النسائية

على الرغم من غياب مجموعة كبيرة من النجوم عن المشاركة في سباق دراما رمضان 2025، بعد أن اعتاد الجمهور على متابعتهم في الماراثون الرمضاني أبرزهم يحيى الفخراني، ومحمد رمضان، وكريم عبد العزيز، ويسرا، ومنى زكي، وأحمد عز، وأمير كرارة، وخالد النبوي، إلا أن مجموعة كبيرة من صناع الدراما تراهن على تحقيق أعمالهم الفنية الدرامية نجاحا جماهيريا في رمضان لهذا العام.



ويشهد الموسم الرمضاني لهذا العام عودة مجموعة من النجوم أبرزهم محمد هنيدي بمسلسل "شهادة معاملة أطفال" بعد غياب دام 6 سنوات، حيث كانت أخر مشاركاته في مسلسل "أرض النفاق"، خالد سليم ونيكول سابا بمسلسل "وتقابل حبيب"، كندة علوش بمسلسل "جاني في المنام"، وإيمي سمير غانم بمسلسل "عقبال عندكم".



ومن اللافت سيطرة البطولة النسائية على مجموعة من الأعمال الدرامية التي تشهد منافسة قوية بين نجمات الصف الأول، أبرزهم ياسمين عبد العزيز بمسلسل "وتقابل حبيب"، ومي عمر بمسلسل "إش إش"، وكلا من نيللي كريم وروبي وكندة علوش بمسلسل "جاني في المنام"،أمينة خليل بمسلسل "لام شمسية"، روجينا بمسلسل "حسبة عمري"، وريهام حجاج بمسلسل "أثينا"، دينا الشربيني بمسلسل "كامل العدد3"، غادة عبد الرازق بمسلسل "شباب امرأة"، ريهام عبد الغفور بمسلسل "ظلم المصطبة"، وياسمين صبري بمسلسل "الأميرة ظل حيطه".



كما تفرض مسلسلات الأجزاء نفسها بقوة في ماراثون دراما رمضان لهذا العام بعد النجاح الجماهيري الذي حققته في الأجزاء الأولى وهي مسلسلات "العتاولة 2" للنجم أحمد السقا، و"المداح 5" للفنان حمادة هلال، و"جودر2 " للنجم ياسر جلال ،و"أشغال شقة 2"للفنان هشام ماجد،" كامل العدد3" للفنانة دينا الشربيني.



ويتسم موسم دراما رمضان لهذا العام بالثراء الفني والإنتاج الضخم بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم على قدر عال من الموهبة والتميز، بإطلالات مختلفة في مسلسلات تدور أحداثها في 30 حلقة وأخرى في 15 حلقة تتنوع بين القوالب الاجتماعية والكوميدية والتاريخية والتراجيدي في إطار من التشويق، ويبقى الحكم عليها بعد نهاية عرضها للجمهور.

