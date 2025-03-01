منافسة بديعة.. ماجدة خير الله تشيد بأحمد مالك وطه دسوقي

نشرت الناقدة ماجدة خير الله تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تشيد فيه بالحلقة الأولى من مسلسل “ولاد الشمس”.

وقالت ماجدة خير الله: «هذا ليس حكما على العمل، ولكنه انطباع مبدئي عن الحلقة الأولى من مسلسل ولاد الشمس، بساطة مبهرة في أداء محمود حميدة للشر والدهاء والخسة، بدون تشنج ولا رفع حواجب ولا تطجين».

وأضافت ماجدة خير الله: «ومنافسة بديعة بين أحمد مالك وطه دسوقي، لكل منهما أسلوبه وطريقة مختلفة في الأداء، والمخرج شادي عبد السلام كنت أتمنى أن يضيف أو يحذف من اسمه للتفرقة بينه وبين شادي عبد السلام، صاحب المومياء، وعلى كل حال فإن الحلقة الأولى تكشف عن مخرج صاحب موهبة ورؤية مميزة وقدرة على الكشف عن مواطن جديدة للإبداع من فريق العمل».

وأوضحت: «أجواء الحلقة الأولى بأدق تفاصيلها تؤكد أن ولاد الشمس سوف يكون واحدا من أهم أعمال هذا الموسم، وهو من تأليف مهاب طارق، وللحديث بقية بعد مشاهدة العمل كاملا».

قصة مسلسل ولاد الشمس

المسلسل تدور أحداثه حول مجموعة من الأيتام الشباب يقررون التمرد على حياتهم القاسية داخل الدار بقيادة ولعة ومفتاح، خاصة بعد أن أجبرهم مدير الدار على السرقة والنصب، ويعلن عليهم الحرب بعد ذلك، فيحاولون التخلص منه وحماية بقية الأيتام من شروره.

المسلسل من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم طه الدسوقي، وأحمد مالك، ومحمود حميدة، وفرح يوسف، ودنيا ماهر.

ويُعرض حصريًا على قناة ON TV ومنصتي Yango Play وWatch It.