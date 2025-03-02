إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بين أبناء عمومة بمركز طما بسوهاج

شهد مركز طما شمال محافظة سوهاج، مشاجرة عنيفة بين أبناء عمومة، أسفرت عن إصابة 3 أشخاص بجروح متفرقة، نتيجة التعدي المتبادل بينهم باستخدام الأسلحة النارية والبيضاء.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود إشارة من مستشفى طما المركزي، بوصول كل من:

أحمد م.س، 22 عامًا، عامل، مصابًا بجرح قطعي بالفخذ الأيسر.

محمد ع.ع.ع، 28 عامًا، عامل، مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

محمد ع.س.س، 38 عامًا، عامل، مصابًا برش خرطوش بالذراع الأيسر وجرح بفروة الرأس.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المشاجرة نشبت بين طرفين، كلاهما أبناء عمومة ويقيمون بذات العنوان، بسبب خلافات سابقة حول الجيرة.

وجرى ضبط طرفي المشاجرة، وعُثر بحوزة الأول من الطرف الأول على سلاح ناري مُستخدم في الواقعة، كما عُثر بحوزة الطرف الثاني على سلاح أبيض، وبمواجهتهما تبادلا الاتهامات بالتعدي على بعضهما بالضرب والسب، مما أسفر عن الإصابات المذكورة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.