موعد مباراة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز فى الدوري والقنوات الناقلة

يستعد فريق بيراميدز لخوض مواجهة هامة ضد نادي سيراميكا كليوباترا في الجولة 17، وهي الجولة الأخيرة من الدور الأول لبطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا

المباراة تقام يوم الأربعاء 5 مارس الساعة 9:00 مساءً على استاد الدفاع الجوي، في إطار المنافسة الشرسة على صدارة الدوري.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وسيراميكا

ستنقل قناة أون تايم سبورت مباراة بيراميدز وسيراميكا، مع تقديم تحليلات من قبل نخبة من المحللين الرياضيين، مما يضيف بعدًا إعلاميًا مميزًا لهذا اللقاء.

بيراميدز: حقق الفوز في مباراته الأخيرة أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 3-1، ضمن منافسات الأسبوع الـ16 من الدوري، ليؤكد قوته كأحد المرشحين الرئيسيين للقب هذا الموسم.

سيراميكا: فاز في مباراته الأخيرة على بتروجت بنتيجة 4-1، في أول مباراة رسمية للمدير الفني الجديد علي ماهر، ما يعكس تحسنًا في أداء الفريق.

ترتيب الفريقين في الدوري

بيراميدز: يتصدر الفريق جدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، بعد خوض 16 مباراة، حيث حقق الفوز في 12 مباراة، وتعادل في 3، وخسر مباراة واحدة فقط.

ويتمتع بيراميدز بأقوى خط هجوم في الدوري بعدما سجل 30 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 9 أهداف فقط، مما يجعله الفريق الأكثر تماسكًا في الدفاع والأكثر فاعلية في الهجوم.

سيراميكا: يحتل المركز السادس برصيد 24 نقطة، بعد فوزه في 6 مباريات، وتعادله في 6، وخسارته 4 لقاءات. سجل الفريق 22 هدفًا واستقبل 19 هدفًا، ما يعكس أداءً متوازنًا لكنه بحاجة إلى مزيد من التحسن للصعود إلى المراكز المتقدمة.

تُعتبر مباراة بيراميدز وسيراميكا من المواجهات المهمة في الجولة الأخيرة من الدور الأول، حيث يسعى بيراميدز للحفاظ على صدارته وتوسيع الفارق بينه وبين المنافسين، بينما يطمح سيراميكا لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في منتصف جدول الترتيب.