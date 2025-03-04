فيديو يكشف الواقعة.. محافظ الإسكندرية يتدخل لاستعادة حق مواطن

أثارت مواقع التواصل الاجتماعي واقعة توضح التعدي اللفظي بين أحد محصلي الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية وأحد الركاب في اتوبيس نقل عام رقم ( ٤٣٥) وسوء تعامل المحصل مع الركاب خلال الوردية.

وعلى الفور وجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية ، رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بسرعة التعامل مع الواقعة ومحاسبة الكمسري ،وبناء عليه فقد تم ايقاف المحصل ١٠ أيام عن العمل وحرمانه من العمل على الأتوبيس الكهرباء وإحالته للتحقيق الفوري.

ويؤكد محافظ الاسكندرية أنه لا تهاون في حق أي مواطن وأن اللوائح والقوانين تنص على حسن التعامل مع المواطن في جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية ووسائل النقل العام وأن يكون التعامل وفقاً للاحترام التام للمواطنين ،وأن الهدف الرئيسي للهيئة هو خدمة الركاب والعمل على تسهيل حركة تنقلهم مع الحفاظ على حق الهيئة في تحصيل قيمة تذكرة الركوب بالطرق القانونية بما ينعكس على الخدمة المقدمة للراكب.