صابرين: منى زكي كلمتني أول واحدة عشان تاخد رأيي في تجسيدها أم كلثوم

كشفت الفنانة صابرين، عن اتصال النجمة منى زكى بها لأخذ رأيها فى تجسيد دور كوكب الشرق في فيلم أم كلثوم، قائلة: “أول واحدة كلمتني منى زكى عشان تأخذ رأي في دور فيلم ام كلثوم واشتغلنا مع بعض زمان وفي مشوار بيننا”.

وأوضحت صابرين، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن كوكب الشرق أم كلثوم تستحق عمل فنى كل 25 سنة وهي الهرم الرابع لمصر.

وتابعت أنه وقت ترشيحها لمسلسل أم كلثوم لم يكن هناك سوشيال ميديا ولكن كان هناك حرب دائرة في الصحافة، قائلة: "الصحافة كان في حرب في بعض عشان تساؤلات حول الدور وخناقة في الصحافة وأول ما قلوا صابرين محدش نطق".

محدش نطق

واستكملت: "محدش نطق أول لما تم ترشيحي لدور أم كلثوم كأنهم هيقولوا خلاص العمل راح في داهية ومتعبوش نفسهم وحسيت بصمت رهيب ويحيى العلمي وممدوح طلبوني امضي على الدور وأول من اعتذروا لي بعد العر ض على قوة الأداء".