محمود الليثي لحماقي: ربنا يشفيك يا أطيب قلب

حرص المطرب الشعبي محمود الليثي على تقديم الدعم لمحمد حماقي بعد وعكته الصحية الأخيرة ونشر صور له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام وكتب عليها: “الف مليون سلامه يانجم النجوم وربنا يطمنا عليك ياحبيبي وتبقي في احسن حال ويتم شفاك علي خير يااطيب قلب”.

وتعرض محمد حماقي لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى المستشفى.

وخضع لعملية جراحية بسيطة، لكن سرعان ما تحسنت حالته الصحية، ليغادر المستشفى عائداً إلى منزله. وكان أحد المصادر المقربة منه قد أكد أن حالته مستقرة الآن، مما جعل جمهوره يشعر بالراحة والاطمئنان على حالته الصحية.