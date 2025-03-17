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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر أغلى العملات العربية في مصر اليوم

أغلي العملات العربية سعرا
أغلي العملات العربية سعرا
علياء فوزى

شهدت أسعار العملات العربية في مصر خلال تعاملات مستهل الأسبوع الجاري استقرارا أمام الجنيه المصري. 

ونستعرض أسعار شراء وبيع العملات العربية ختام مستهل تعاملات  اليوم الإثنين 17 مارس 2025، في البنك الأهلي وفقا لآخر تحديثات.

 وخلال السطور التالية نرصد أسعار شراء وبيع العملات:

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين 

بلغ الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 17-3-2025

سعر الشراء: 163.29 جنيه.

سعر البيع:164.41 جنيه.

وصل سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري  اليوم الإثنين:

سعر الشراء:132.67 جنيه

سعر البيع :134.35 جنيه

وسجل الريال العماني أمام الجنيه المصري  اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 129.97 جنيه.

سعر البيع: 131.53 جنيه.

وسجل الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء:70.75 جنيه.

سعر البيع: 71.50 جنيه.

ووصل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري  اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 13.74 جنيه.

سعر البيع: 13.78 جنيه.

الريال السعودي أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 13.42 جنيه.

سعر البيع: 13.50 جنيه.

وسجل الريال القطري أمام الجنيه المصري  اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 12.82 جنيه.

سعر البيع: 13.89 جنيه.

تحرير سعر الصرف 

وفي مارس 2024، حرر البنك المركزي المصري سعر صرف العملات الأجنبية وفقا لآلية العرض والطلب.

وتتصدر الدول العربية البلدان المستثمره في مصر، حيث تحتل الإمارات العربية المتحدة المركز الأول تليها المملكة العربية السعودية، وتأتي الكويت وقطر ضمن أكبر 10 مستثمرين في البلاد.

وترتبط مصر بعلاقات اقتصادية وثيقة مع البلدان العربية على كافة المستويات سواء التجارة أو الاستثمار.  

الدينار الكويتي العملات العربية الدرهم الإماراتي الريال السعودي الجنيه المصري

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