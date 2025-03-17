قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غدا.. الطقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 17
CBS تزعم تواصل أمريكا وإسرائيل مع 3 دول لتهجير الفلسطينيين ..تفاصيل
مسلسل حكيم باشا الحلقة 17.. ماذا سيفعل ميدو عادل بعد حديث مصطفى شعبان؟
مصرع شخص وإصابة 12 في انقلاب ميكروباص أعلى الأوسطي بالبدرشين
رئيس الوزراء: افتتاح المتحف المصري الكبير 3 يوليو بحضور عالمي رفيع المستوى
إسرائيل تبلغ إدارة ترامب رفضها للمفاوضات المباشرة مع حماس
وزيرة التضامن: 5.5 مليون طالب من أسر تكافل في مراحل التعليم المختلفة
إصابة عنصرين من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية على جنوب لبنان
عمر مرموش يتصدر التشكيل المثالي للجولة 29 من الدوري الإنجليزي
الحبس شهر لـ بلوجر شهير لاتهامه بسب وقذف رضوى الشربيني
يخرب كل شيء.. نتنياهو يطلب من قادة أجهزة الأمن الولاء الشخصي له
غزوة بدر الكبرى.. كيف انتصر المسلمون في أولى معاركهم الحاسمة؟ | القصة الكاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملت سفاحا.. ضبط عاطل وخطيبته عقب إلقائهما مولودهما في ترعة بالمنوفية

ضبط المتهمين بالقاء رضيع في ترعة بالمنوفية
ضبط المتهمين بالقاء رضيع في ترعة بالمنوفية

تمكنت قوات أمن المنوفية، من ضبط عاطل وخطيبته بعد القاءهما طفل رضيع في ترعة كفر الفرعونية بمركز اشمون.

تلقي اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة اشمون بالعثور علي جثمان طفل رضيع حديث الولادة بترعة بكفر الفرعونية.

بالانتقال والبحث ومتابعة كاميرات المراقبة تبين أن وراء الواقعة “ م.ف ” عاطل وخطيبته “ش.ا ” وذلك بعد حمل الفتاة سفاحا من خطيبها.

واعترفوا بارتكابهم الواقعة حيث قرروا التخلص من الطفل فور ولادته بالقاءه في الترعة حتي لا ينكشف أمرهما.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

محافظة المنوفية المنوفية اشمون رضيع سفاحا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعدى على ضابط شرطة بقنا

التعدي على ضابط شرطة.. حبس صاحب المحل والعامل في واقعة قنا

اجازة عيد الفطر ٢٠٢٥

إجازة عيد الفطر 2025 هل تبدأ الأحد أم الإثنين؟.. الإفتاء تحسم موعدها

أرشيفية

بعد واقعة كارما بالقاهرة الجديدة.. 4 طلاب يشوهون وجه زميلتهم في مدرسة بأكتوبر

جانب من الزيارة المفاجئة

إحالة مدرسة كاملة للتحقيق لغياب المعلمين والطلاب

أرشيفية

غيرة بنات.. ملابسات تشويه 4 طلاب وجه زميلتهم داخل مدرسة بأكتوبر

وزير التربية والتعليم

فصل وتحقيق|أول رد من التعليم على واقعة تشويه وجه طالبة 6 أكتوبر

صورة ارشيفية

موعد صرف معاش شهر أبريل 2025| هل يصرف قبل إجازة عيد الفطر؟

شرب الماء في نهار رمضان

حكم شرب الماء في نهار رمضان للحر الشديد.. حالة واحدة لا تبطل الصيام

ترشيحاتنا

الإعلامية رضوى الشربيني

بعد حبسه.. أول قرار من محامي البلوجر المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني

محكمة

قرار جديد في محاكمة متهم بقضية خلية العجوزة الإرهابية

أرشيفية

المؤبد لتاجر مخدرات في بولاق الدكرور

بالصور

5 نصائح لمساعدة الصائمين على مواجهة موجة الحر الشديدة

العطش
العطش
العطش

استدعاء فولكس فاجن ID.4 وأودي Q4 بسبب عيب خطير

فولكس فاجن وآودي
فولكس فاجن وآودي
فولكس فاجن وآودي

إلغاء ترامب للإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية يدمر الصناعات الأمريكية

ترامب والسيارات الكهربائية
ترامب والسيارات الكهربائية
ترامب والسيارات الكهربائية

دراسة: طلاب جيل Z يفضلون العمل "ميكانيكي" عن الذهاب للجامعة

الميكانيكي
الميكانيكي
الميكانيكي

فيديو

المتهم

أصوات صاخبة من سيارته.. القبض على طالب أزعج سكان كمباوند بالتجمع

حنان شوقي

رأيت النبي في اليقظة.. أسرار في حياة حنان شوقي

وفاة إحسان الترك

إحسان الترك يرحل في صمت.. رسالة أخيرة لمحمد رمضان وحلم ما اكتملش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صواريخ رمضان

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: الهدنة الروسية الأوكرانية: هل تُمهد لتسوية شاملة أم تعيد ترتيب الأوراق؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: اتفاق الشرع "قسد".. وماذا بعد؟!

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: أخطاء الذكاء الإصطناعي في آيات القرآن الكريم: "الأسباب والتحديات"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: ملكات غير حاكمة

المزيد