حملت سفاحا.. ضبط عاطل وخطيبته عقب إلقائهما مولودهما في ترعة بالمنوفية

تمكنت قوات أمن المنوفية، من ضبط عاطل وخطيبته بعد القاءهما طفل رضيع في ترعة كفر الفرعونية بمركز اشمون.

تلقي اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة اشمون بالعثور علي جثمان طفل رضيع حديث الولادة بترعة بكفر الفرعونية.

بالانتقال والبحث ومتابعة كاميرات المراقبة تبين أن وراء الواقعة “ م.ف ” عاطل وخطيبته “ش.ا ” وذلك بعد حمل الفتاة سفاحا من خطيبها.

واعترفوا بارتكابهم الواقعة حيث قرروا التخلص من الطفل فور ولادته بالقاءه في الترعة حتي لا ينكشف أمرهما.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.