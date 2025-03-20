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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم

أسعار العملات الأجنبية اليوم
أسعار العملات الأجنبية اليوم
علياء فوزى

شهدت أسعار العملات الأجنبية في مصر زيادة خلال تعاملات الأسبوع ، وارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي بقيمة 8 قروش.

ويستعرض موقع “صدى البلد” متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر، في مستهل تعاملات اليوم الحميس 20 مارس 2025 وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلى المصري.

سعر صرف الدولار في مصر  اليوم الخميس

سجل سعر صرف الدولار  مقابل الجنيه المصري  اليوم الخميس

سعر الشراء: 50.60 جنيه

سعر البيع: 50.70 جنيه

أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم الخميس

بلغ سعر العملة الأوروبية ( اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم الخميس

سعر الشراء:55.02 جنيه

سعر البيع: 55.49 جنيه

وسجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس

سعر الشراء: 65.56 جنيه

سعر البيع:65.93 جنيه 

بلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم الخميس

 سعر الشراء: 57.52 جنيه

سعر البيع: 57.85 جنيه 

أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الخميس

 سجل سعر اليوان الصيني  أمام الجنيه المصري اليوم الخميس

سعر الشراء: 6.99 جنيه

سعر البيع: 7 جنيه  

وسجل سعر 100 ين ياباني  أمام الجنيه المصري اليوم الخميس

سعر الشراء: 33.73 جنيه

سعر البيع: 33.99 جنيها

وسجل سعر الدولار الاسترالي  أمام الجنيه المصري اليوم الخميس

سعر الشراء: 31.98 جنيه

سعر البيع: 32.27 جنيه

وسجل سعر الدولار الكندى أمام الجنيه المصري اليوم الخميس

 سعر الشراء: 35.30 جنيه

سعر البيع: 35.46 جنيه

ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية ليصل إلى 47.393 مليار دولار أمريكي في نهاية فبراير 2025، مقارنةً بـ47.265 مليار دولار بنهاية يناير من العام نفسه، بزيادة بلغت 128 مليون دولار.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، وصول قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي خلال شهر فبراير إلى نحو 11.851 مليار دولار، مقابل نحو 11.416 مليار دولار بنهاية يناير الماضي.

أضافت البيانات أن حجم العملات الأجنبية المدرجة في الإحتياطي سجلت 35.524 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي، كما سجل رصيد حقوق السحب الخاصة 21 مليون دولار بنهاية فبراير 2025

العملات الأجنبية الدولار اليورو مصر البنك الأهلي

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