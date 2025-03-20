موانئ البحر الأحمر: استمرار إغلاق ميناء الغردقة لليوم الثاني حفاظًا على سلامة الملاحة

يستمر إغلاق ميناء الغردقة البحري لليوم الثاني على التوالي بسبب اضطراب الطقس وسوء الأحوال الجوية، ما دفع هيئة موانئ البحر الأحمر إلى تعليق حركة الملاحة البحرية بالكامل، سواء للوحدات الصغيرة أو الكبيرة، حفاظًا على سلامة الملاحة والركاب

وبلغت شدة الرياح ما بين 24-30 عقدة شمالية غربية، وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار، وحالة البحر مضطربة جدا.

وأصدر اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لضمان سلامة الملاحة البحرية، وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة، ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.