مدبولي يكرم محافظ المنوفية لحصول قرية شما على شهادة المجتمعات الريفية الخضراء

كرم اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية لحصول قرية " شما " علي شهادة ترشيد للمجتمعات الريفية الخضراء ضمن " حياة كريمة " وذلك إنطلاقاً من الأهمية التي توليها الدولة المصرية لدمج البعد البيئي في الخطط التنموية من خلال العديد من المبادرات والبرامج التنموية منها " دليل معايير الإستدامة البيئية ، مبادرة القرية الخضراء ، المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء ، برنامج نـًوفـّي " من أجل الحفاظ علي البيئة وتحسين نوعية الحياة بما يتسق مع رؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال فعاليات حفل تكريم المحافظات الفائزة ( المنوفية والغربية والوادي الجديد ) بمبادرة " القرية الخضراء " ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري والتي أطلقتها وزارة التخطيط بهدف تأهيل قرى " حياة كريمة " للتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية ووفقاً لمعايير الجمعية المصرية للأبنية الخضراء .



جاء ذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي ، الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، الدكتورة ياسمين فؤاد، والدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، و إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، و أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وغيرهم من مسئولي الجهات الوطنية، وشركاء التنمية، ومسئولي الشركات الفائزة في المبادرة، عدد من الوزراء والمحافظين المعنين ، مسئولي المنظمات الأممية ، المجتمع المدني والقطاع الخاص بالإضافة الي شركاء التنمية .

من جانبه أعرب محافظ المنوفية عن سعادته بهذا التكريم وحصول قرية شما علي شهادة ترشيد للمجتمعات الريفية الخضراء ضمن القرى النموذجية بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بأشمون ، مشيرا إلى أن المبادرة تعمل على تأهيل قرية واحدة في نطاق كل محافظة من محافظات المرحلة الأولى لتكون نموذجًا يتم تعميمه على باقي قرى مشروع "حياة كريمة"، بما يعزز توطين أهداف التنمية المستدامة في قرى الريف المصري ، لافتاً أن القرية تشهد تنفيذ 30 مشروعًا تنمويًا بشتي القطاعات الخدمية ومن أبرزها إنشاء مجمعات الخدمات الحكومية و الزراعية، وإنشاء وتطوير عدد من المدارس ونقطة إطفاء وإسعاف ومركز طب الأسرة ومركز شباب وتوسعات محطة معالجة بطاقة 10 آلاف متر معكب/ يوم، ومحطة تنقية مياه الشرب بطاقة 5 آلاف متر معكب/ يوم وتوفير مساحات خضراء وحدائق عامة .

وتعد " شهادة ترشيد " للمجتمعات الريفية الخضراء واحدة من أهم 10 شهادات علي مستوي العالم من حيث مراعاة معايير " صافي الإنباعاثات الصفرية " كما أنها أول شهادة معتمدة دولياً يتم منحها لقري قائمة وأكثر إحتياجاً ، مما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم .