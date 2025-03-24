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رسميًا.. أسعار السجائر في مصر بعد زيادة الطوابع الضريبية اعتبارًا من الغد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رسميًا.. أسعار السجائر في مصر بعد زيادة الطوابع الضريبية اعتبارًا من الغد

رسميًا.. أسعار السجائر في مصر بعد رفع الطوابع الضريبية اعتبارًا من الغد
رسميًا.. أسعار السجائر في مصر بعد رفع الطوابع الضريبية اعتبارًا من الغد
عبد العزيز جمال   -  
ولاء عبد الكريم

يبحث الكثير عن أسعار السجائر في مصر ، بعدما أعلنت وزارة المالية عن تطبيق زيادة جديدة في أسعار الطوابع الضريبية "البندرول" المثبتة على عبوات المشروبات الكحولية المستوردة، بالإضافة إلى منتجات السجائر والتبغ بأنواعها المحلية والمستوردة، على أن يبدأ العمل بهذه الزيادة اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء 25 مارس 2025.

تفاصيل الزيادة الجديدة في أسعار الطوابع الضريبية

كشف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الزيادة الجديدة تشمل رفع سعر البندرول على المشروبات الكحولية بواقع 25 قرشًا، ليصل إلى 1 جنيه بدلاً من 75 قرشًا، بينما ارتفع سعر البندرول على السجائر والتبغ المحلي والمستورد بمقدار 5 قروش، ليصبح 20 قرشًا للطابع الواحد بدلاً من 15 قرشًا.

هل ترتفع أسعار السجائر بعد هذه الزيادة؟

رغم الزيادة في أسعار الطوابع الضريبية، أكد إمبابي أنه لن تكون هناك أي زيادات جديدة في أسعار السجائر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن أي تحريك للأسعار سيتم فقط وفقًا للقانون، وليس بقرار من الشركات المصنعة.

وأوضح أن قانون رقم 177 لسنة 2023 يمنح وزير المالية الحق في زيادة أسعار شرائح السجائر بنسبة 12% سنويًا ولمدة خمس سنوات، ما يعني أن أي زيادات جديدة لن تحدث قبل نوفمبر 2025.

تراجع مبيعات السجائر والمعسل بنسبة 30% خلال رمضان

وفي سياق متصل، كشف إمبابي عن انخفاض مبيعات جميع أصناف السجائر والمعسل بنسبة 30% خلال شهر رمضان، موضحًا أن هذا التراجع يرجع إلى قِصَر ساعات التدخين بسبب طول فترة الصيام، ما أدى إلى انخفاض معدل الاستهلاك اليومي للمدخنين.

وأضاف أن المنتجات الدخانية متوفرة بكميات كبيرة في الأسواق، ما ساهم في الحد من أي ممارسات احتكارية من قبل التجار. كما أشار إلى أن أسعار السجائر والمشروبات الكحولية لا تزال مستقرة عند مستوياتها الأخيرة دون أي زيادات جديدة.

أسعار السجائر اليوم في الأسواق المصرية

تزايدت عمليات البحث عن أسعار السجائر في مصر، خاصة بعد التحركات الأخيرة التي شهدها السوق يوم 5 نوفمبر 2024، عندما قامت شركة الشرقية إيسترن كومباني برفع الأسعار بنسبة 12% تنفيذًا لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلات قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.

وجاءت الأسعار الحالية للسجائر كالتالي:
 

الصنفسعر البيع للمستهلك
بوكس 1027 جنيهًا
كليوباترا كينج سايز38.7 جنيه
كليوباترا سوفت كوين38.7 جنيه
كليوباترا بوكس (أبيض/ألوان)38.7 جنيه
كليوباترا سوبر38.7 جنيه
بوسطن / بلومنت38.7 جنيه
مونديال (أحمر - أزرق - سيلفر)38.7 جنيه
مونديال سويتش38.7 جنيه
كليوباترا بلاك38.7 جنيه
ماتوسيان سوبر38.7 جنيه
فابسروي / بال مال60 جنيهًا

سبب زيادة أسعار السجائر في نوفمبر الماضي

وفي تصريحات سابقة خلال نوفمبر 2024، أوضح إبراهيم إمبابي أن الزيادة التي أقرت حينها جاءت بعد موافقة وزارة المالية على رفع الحد الأقصى للشرائح الضريبية للسجائر، وفقًا لما ينص عليه قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 177 لسنة 2013، والذي يسمح بزيادة سنوية تصل إلى 12%.

كما أعلنت شركة فيليب موريس في مايو 2024 عن زيادة في أسعار بعض منتجاتها، حيث تم تحديد السعر الرسمي لعبوة التبغ المسخن "TEREA" بأنواعها بـ64 جنيهًا، وهي زيادة تأتي في إطار التعديلات الدورية التي تجريها الشركات المصنعة لمواكبة التغيرات في تكاليف الإنتاج والضرائب.

أسعار منتجات "فيليب موريس" في الأسواق

جاءت الأسعار الرسمية لمنتجات الشركة كالتالي::

  • ميريت (Merit): 95 جنيهًا
  • مارلبورو (Marlboro): 89 جنيهًا
  • مارلبورو كرافتد (Marlboro Crafted): 74 جنيهًا
  • إل آند إم (L&M): 69 جنيهًا
  • HEETS Selections (التبغ المُسخن): 69 جنيهًا
  • HEETS Dimensions (التبغ المُسخن): 69 جنيهًا
  • TEREA (التبغ المسخن): 69 جنيهًا
  • TEREA Capsules (التبغ المسخن): 74 جنيهًا

قائمة أسعار التبغ المُسخن في مصر

سعر عبوة التبغ المسخن “HEETS Selections” بأنواعها 69 جنيها.
سعر عبوة التبغ المسخن “HEETS Dimensions” بأنواعها 69 جنيها.
سعر عبوة التبغ المسخن “TEREA” بأنواعها 69 جنيها.
سعر عبوة التبغ المسخن “TEREA Capsules” بأنواعها 74 جنيها.

 

هل هناك زيادات جديدة في أسعار السجائر قريبًا؟

حتى الآن، لم تعلن وزارة المالية أو الشركات المنتجة عن أي زيادات جديدة في أسعار السجائر أو المعسل خلال الفترة المقبلة، فيما يؤكد الخبراء أن أي تحريك للأسعار سيكون وفقًا لمقتضيات القوانين الضريبية وليس بقرارات عشوائية من الشركات المصنعة.

رغم تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار البندرول، فإن سوق السجائر والمشروبات الكحولية في مصر لا يزال مستقرًا، وسط وفرة في المعروض. 

ومع استمرار فرض ضوابط ضريبية واضحة، من المتوقع أن يحافظ السوق على استقراره السعري خلال الأشهر المقبلة، مع التزام الشركات المنتجة بالقوانين الضريبية الجديدة التي تنظم عمليات التسعير والتداول.

أسعار السجائر الأجنبية في مصر أسعار السجائر الزيادة الجديدة في أسعار الطوابع الضريبية

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