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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لو بتعملها بطلها فورا.. احذر من تدخين السجائر بعد الصيام في رمضان

مخاطر شرب السجائر فور الإفطار في رمضان
مخاطر شرب السجائر فور الإفطار في رمضان
آية التيجي

الكثير من المدخنين يندفعون لتدخين السيجارة بمجرد سماع أذان المغرب، لكنها من العادات الضار بالصحة، خاصة بعد ساعات طويلة من الصيام.

مخاطر شرب السجائر فور الإفطار في رمضان

ويمكن إستغلال شهر رمضان للإقلاع عن التدخين نخاىيا، حيث أن الجسم يبدأ في التكيف على عدم التدخين لفترات طويلة بدون نيكوتين.

وكشف موقع "Arabia weather"  عن أضرار التدخين بعد ساعات الصيام، وبدون تناول الطعام، ومن أبرزها ما يلي :

ـ صدمة للجهاز التنفسي:

بعد ساعات الصيام، الرئتان بتكون في حالة "راحة"، وأول نفس من السيجارة ممكن يسبب تقلصًا في الشعب الهوائية وصعوبة في التنفس.

ـ انخفاض حاد في ضغط الدم:

الصيام بيؤدي لانخفاض السكر والضغط، وبمجرد تدخين السجائر، بتزيد مادة النيكوتين في الدم فجأة، وده ممكن يسبب دوخة، غثيان، وصداع شديد.

مخاطر شرب السجائر فور الإفطار في رمضان

ـ اضطراب في المعدة وعسر الهضم:

التدخين بعد الإفطار بيحفز إنتاج أحماض المعدة، وده ممكن يؤدي لـحرقة المعدة، ارتجاع المريء، وانتفاخ شديد.

ـ زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب:

النيكوتين بعد الصيام بيزيد من سرعة ضربات القلب وضغط الدم، وده ممكن يشكل خطر على مرضى القلب أو الضغط المرتفع.

ـ تقليل امتصاص العناصر الغذائية:

التدخين بيضعف امتصاص الجسم للعناصر المهمة زي الحديد، الفيتامينات، والمعادن، وده ممكن يسبب الإرهاق والتعب أثناء الصيام.

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لو بتعملها بطلها فورا.. احذر من تدخين السجائر بعد الصيام في رمضان

مخاطر شرب السجائر فور الإفطار في رمضان
مخاطر شرب السجائر فور الإفطار في رمضان
مخاطر شرب السجائر فور الإفطار في رمضان

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