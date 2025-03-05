قطايف رمضان وطريقة تحضير العجينة والحشوات.. والفرق بينها وبين الكنافة

شهر رمضان لا يكتمل دون الحلويات الشرقية التي تمنح الطاقة بعد يوم طويل من الصيام. ومن بينها القطايف المحشية بالمكسرات، والقشطة، وفيما يلي سنقوم بذكر أسهل وصفات لعمل عجينة القطايف وحشواتها.

أسهل طريقة لعمل عجينة القطايف في المنزل

أسهل طريقة لعمل عجينة القطايف في المنزل

المكونات:

2 كوب دقيق

1 ½ كوب ماء دافئ

1 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

½ ملعقة صغيرة ملح



طريقة التحضير:

ـ في وعاء، اخلطي الدقيق، السكر، الخميرة، البيكنج بودر، والملح.



ـ أضيفي الماء الدافئ تدريجيًا، واخلطي جيدًا بالمضرب اليدوي أو في الخلاط حتى تحصلي على عجينة سائلة ومتجانسة.



ـ غطي العجينة واتركيها تتخمر لمدة 30-45 دقيقة حتى تظهر فقاعات على الوجه.



ـ سخني مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة، ثم اسكبي كمية صغيرة من العجينة باستخدام مغرفة صغيرة لتشكيل دوائر.



ـ انتظري حتى تظهر الفقاعات على سطح القطايف، ثم ارفعيها عن النار (يتم طهيها من جهة واحدة فقط).



ـ غطي القطايف بمنشفة نظيفة حتى لا تجف، ثم احشيها حسب الرغبة.

أشهى حلويات رمضان وطريقة تحضيرها

أشهى حلويات رمضان وطريقة تحضيرها



القطايف المحشية

المكونات:

عجينة القطايف (الوصفة في الأعلى)

جبنة قشطة أو مكسرات للحشو

زيت للقلي

شربات (قطر)



طريقة التحضير:

ـ احشي القطايف بالحشوة المفضلة لديكِ وأغلقيها جيدًا.



ـ اقليها في زيت ساخن حتى تصبح ذهبية، ثم ضعيها فورًا في الشربات البارد.



ـ تقدم ساخنة واستمتعي بها!

الكنافة بالكريمة

المكونات:

½ كيلو كنافة

½ كوب زبدة مذابة

2 كوب حليب

3 ملاعق كبيرة نشا

1 ملعقة صغيرة فانيليا

½ كوب سكر

شربات (قطر)



طريقة التحضير:

ـ لتحضير الكريمة: اخلطي الحليب مع النشا والسكر والفانيليا، وقلّبي على نار هادئة حتى تتكاثف.



ـ افردي نصف كمية الكنافة في صينية مدهونة بالزبدة، ثم ضعي طبقة من الكريمة، ثم غطيها بباقي الكنافة.



ـ اسكبي الزبدة المذابة على الوجه، ثم اخبزيها في فرن ساخن حتى تصبح ذهبية.



ـ أضيفي الشربات البارد بعد خروجها من الفرن.

البسبوسة بجوز الهند

المكونات:

2 كوب سميد

1 كوب زبادي

½ كوب سكر

½ كوب زبدة مذابة

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

½ كوب جوز هند

لوز للتزيين

شربات (قطر)



طريقة التحضير:

ـ اخلطي جميع المكونات معًا حتى تتجانس.



ـ اسكبي الخليط في صينية مدهونة، وزيني الوجه باللوز.



ـ اخبزيها في فرن ساخن على 180 درجة حتى تصبح ذهبية.



ـ اسكبي الشربات البارد عليها فور خروجها من الفرن.



أم علي

المكونات:

1 عبوة جلاش أو كرواسون

2 كوب حليب ساخن

½ كوب سكر

½ كوب مكسرات وزبيب

1 ملعقة صغيرة قرفة

½ كوب كريمة أو قشطة



طريقة التحضير:

ـ قطّعي الجلاش أو الكرواسون إلى قطع وضعيه في صينية.



ـ أضيفي المكسرات والقرفة، ثم اسكبي فوقها الحليب والسكر.



ـ ضعي طبقة من القشطة على الوجه، ثم اخبزيها حتى يصبح الوجه ذهبيًا.

بلح الشام

المكونات:

1 كوب دقيق

1 كوب ماء

¼ كوب زيت

3 بيضات

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 ملعقة صغيرة نشا

زيت للقلي

شربات (قطر)



طريقة التحضير:

ـ سخني الماء والزيت في قدر، ثم أضيفي الدقيق والنشا وقلّبي حتى تتكون عجينة متماسكة.



ـ بعد أن تبرد، أضيفي البيض والفانيليا واخلطي جيدًا.



ـ ضعي العجينة في كيس حلواني، وشكّلي أصابع بلح الشام واقليها في الزيت.



ـ ضعيها في الشربات البارد فور خروجها من الزيت.

طريقة عمل القطايف بالقشطة

طريقة عمل القطايف بالقشطة

المكونات:

لتحضير عجينة القطايف:

2 كوب دقيق

1 ½ كوب ماء دافئ

1 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

½ ملعقة صغيرة ملح



لتحضير القشطة:

2 كوب حليب

2 ملعقة كبيرة نشا

2 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

½ كوب قشطة بلدي أو كريمة



للتزيين:

فستق مجروش

شربات (قطر)

طريقة التحضير:

تحضير عجينة القطايف:

ـ اخلطي الدقيق، السكر، الخميرة، البيكنج بودر، والملح مع الماء الدافئ حتى تحصلي على عجينة سائلة.



ـ اتركي الخليط يتخمر لمدة 30-45 دقيقة حتى تظهر فقاعات على السطح.



ـ سخّني مقلاة غير لاصقة، ثم اسكبي مقدار ملعقة كبيرة من العجينة لتشكيل دوائر صغيرة.



ـ انتظري حتى تظهر فقاعات على الوجه، ثم ارفعيها عن النار (لا تقلبيها، تُطهى من جهة واحدة فقط).

تحضير القشطة:

ـ في قدر على النار، سخّني الحليب وأضيفي السكر والفانيليا.



ـ ذوّبي النشا في قليل من الحليب البارد، ثم أضيفيه إلى الحليب مع التحريك المستمر حتى يصبح القوام كثيفًا.



ـ أضيفي القشطة البلدي أو الكريمة وقلّبي، ثم اتركيها تبرد قبل الحشو.

حشو القطايف:

ـ خذي كل قطعة من القطايف وضعي ملعقة صغيرة من القشطة في المنتصف.



ـ قومي بغلق القطايف من الأطراف على شكل نصف دائرة واضغطي جيدًا لتلتصق.

ـ يتم قليها في الزيت الساخن حتى تصبح ذهبية، ثم غمسها في الشربات، أو تقديمها نيئة مع رش الفستق المجروش عليها وسكب قليل من العسل أو الشربات.

طريقة عمل القطايف في البيت

طريقة عمل القطايف في البيت

أفكار للحشوات:

حلو:

قشطة مع فستق

مكسرات بالعسل

شوكولاتة

جبنة بالعسل



حادق:

جبنة بيضاء مع نعناع

لحمة مفرومة



طرق التقديم:

ـ يمكن قلي القطايف في الزيت حتى تصبح ذهبية، ثم غمسها في الشربات البارد.



ـ أو تقديمها نيئة مع العسل والفستق لمذاق أخف.

الفرق بين الكنافة والقطايف

الفرق بين الكنافة والقطايف

من حيث الشكل والمكونات:

ـ الكنافة: تتكون من عجينة رفيعة تشبه الشعيرية، تصنع من خليط الدقيق والماء، وتُخبز أو تُحمّر في السمن.

ـ القطايف: عبارة عن عجينة سائلة تُطهى على شكل دوائر صغيرة على النار من جهة واحدة فقط.



من حيث طريقة الطهي:

ـ الكنافة: يمكن خبزها في الفرن أو تحميرها على النار بالسمن حتى تصبح ذهبية اللون، ثم يُضاف إليها الشربات (القطر).

ـ القطايف: تُحشى بالمكسرات أو القشطة ثم تُقلى في الزيت أو تُقدم نيئة مع العسل والمكسرات.



من حيث الحشوات:

ـ الكنافة: تُحشى غالبًا بالقشطة، الجبنة، المكسرات، أو الشوكولاتة.

ـ القطايف: تُحشى بالقشطة، المكسرات، أو الجبنة، وأحيانًا باللحمة المفرومة في بعض الأنواع المالحة.



من حيث التقديم:

ـ الكنافة: تُقدم ساخنة بعد إضافة الشربات عليها.

ـ القطايف: يمكن تقديمها مقلية أو نيئة، حسب الرغبة.

هل عجينة القطايف تخمر؟

هل عجينة القطايف تخمر؟

تحتاج عجينة القطايف إلى التخمير قبل الطهي؛ حيث أت التخمير ضروري لتكوين الفقاعات التي تعطي القطايف قوامها الهش والخفيف عند الطهي.

كيفية تخمير عجينة القطايف:

ـ بعد خلط المكونات (الدقيق، الماء، الخميرة، السكر، البيكنج بودر، والملح)، غطي العجينة واتركيها في مكان دافئ لمدة 30-45 دقيقة.



ـ ستلاحظين ظهور فقاعات على سطح العجينة، مما يدل على نجاح التخمير.



ـ إذا لم تتكون الفقاعات، فقد تكون الخميرة ضعيفة أو الماء المستخدم كان ساخنًا جدًا وقت الخلط، مما أدى إلى قتل الخميرة.

لماذا يجب أن تتخمر عجينة القطايف؟

ـ التخمير يجعل العجينة خفيفة وهشة.

ـ يساعد في تكوين الفقاعات التي تظهر أثناء الطهي، مما يعطي القطايف القوام الصحيح.

ـ يعزز الطعم، حيث أن الخميرة تعطي نكهة مميزة للعجينة.

طريقة عمل القطايف بالقشطة

طريقة عمل القطايف بالقشطة

المكونات:

لتحضير القشطة المنزلية:

2 كوب حليب

2 ملعقة كبيرة نشا

2 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

½ كوب قشطة أو كريمة

للتزيين:

فستق مجروش

شربات (قطر)

طريقة التحضير:

تحضير القشطة المنزلية:

ـ في قدر على النار، سخّني الحليب وأضيفي السكر والفانيليا.



ـ ذوّبي النشا في قليل من الحليب البارد، ثم أضيفيه للحليب مع التحريك المستمر حتى يصبح الخليط كثيفًا.



ـ أضيفي القشطة أو الكريمة، وقلّبي حتى تتجانس، ثم اتركيها تبرد تمامًا قبل الحشو.

حشو القطايف:

ـ خذي كل قطعة من القطايف وضعي ملعقة صغيرة من القشطة في المنتصف.



ـ قومي بغلق القطايف من الأطراف على شكل نصف دائرة، لكن لا تضغطيها بقوة حتى لا تخرج القشطة.

طريقة التقديم:

ـ الطريقة الأولى : اقلي القطايف في زيت ساخن حتى تصبح ذهبية اللون، ثم غمّسيها في الشربات البارد.، ونزينيها بالفستق المجروش وقدّميها ساخنة.

ـ الطريقة الثانية : رصّي القطايف في صينية وادهنيها بالقليل من الزبدة أو السمن، ثم اخبزيها في الفرن حتى تصبح ذهبية، وأسكبي الشربات عليها بعد خروجها من الفرن.



ـ الطريقة الثالثة : تقدّم القطايف نيئة مع العسل والفستق للحصول على طعم لذيذ وأخف.