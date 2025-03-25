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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 25-3-2025

الذهب
الذهب
محمد صبيح

يقدّم موقع "صدى البلد"، لقرائه، خدمة التعرّف على أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 25-3-2025، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "إيجيبت جولد برايز توداي.

اسعار الذهب اليوم في الإمارات

سجّل سعر الذهب في الإمارات عيار 24 حوالي 363.75  درهم إماراتي.

وبلغ سعر الذهب في الإمارات عيار 21 حوالي 323.00   درهما إماراتيا.

جرام الذهب اليوم في الإمارات

وصل سعر جرام الذهب في الإمارات عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 277.00  درهم إماراتي.

وسجّل سعر جرام الذهب في الإمارات عيار 14 الأقل فئة حوالي 214.25   درهم إماراتي.

سعر الذهب اليوم في الإمارات

وصل سعر الجنيه الذهب في الإمارات لحوالي 2584.00   درهما إماراتيا.

وبلغ سعر الأونصة في الإمارات حوالي 11314.00   درهما إماراتيا.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميًا

يُعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها.

معدل سعر الفائدة عالميا: يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمي: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب، فضلاً عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

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