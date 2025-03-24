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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الإثنين

أسعار العملات الأجنبية يوم الإثنين
أسعار العملات الأجنبية يوم الإثنين
علياء فوزى

شهدت أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم ، حالة من التراجع الطفيف بمستهل تعاملات الأسبوع ، وانخفض سعر صرف الدولار الأمريكي بقيمة 3 قروش.

ويستعرض موقع “صدى البلد” متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر، في مستهل تعاملات اليوم الإثنين  24 مارس 2025 وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلى المصري.

سعر صرف الدولار في مصر  اليوم الإثنين

سجل سعر صرف الدولار  مقابل الجنيه المصري  اليوم الإثنين

سعر الشراء: 50.59 جنيه

سعر البيع: 50.69 جنيه

وسجل سعر الدولار الاسترالي  أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين

سعر الشراء: 31.66 جنيه

سعر البيع: 31.96 جنيه

وسجل سعر الدولار الكندى أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين

 سعر الشراء: 35.19 جنيه

سعر البيع: 35.27 جنيه

أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم الإثنين

بلغ سعر العملة الأوروبية ( اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين

سعر الشراء:54.52 جنيه

سعر البيع: 55.05 جنيه

وسجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين

سعر الشراء: 65.20 جنيه

سعر البيع:65.74 جنيه 

بلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين

 سعر الشراء: 57.23 جنيه

سعر البيع: 57.61 جنيه 

أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الإثنين

 سجل سعر اليوان الصيني  أمام الجنيه المصري  اليوم الإثنين

سعر الشراء: 6.97 جنيه

سعر البيع: 6.99 جنيه  

وسجل سعر 100 ين ياباني  أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين

سعر الشراء: 33.80 جنيه

سعر البيع: 34.11 جنيها

ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية ليصل إلى 47.393 مليار دولار أمريكي في نهاية فبراير 2025، مقارنةً بـ47.265 مليار دولار بنهاية يناير من العام نفسه، بزيادة بلغت 128 مليون دولار.


وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، وصول قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي خلال شهر فبراير إلى نحو 11.851 مليار دولار، مقابل نحو 11.416 مليار دولار بنهاية يناير الماضي.


أضافت البيانات أن حجم العملات الأجنبية المدرجة في الإحتياطي سجلت 35.524 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي، كما سجل رصيد حقوق السحب الخاصة 21 مليون دولار بنهاية فبراير 2025.

العملات الأجنبية سعر صرف الدولار أسعار العملات الأوروبية أسعار العملات الآسيوية الجنيه المصري

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