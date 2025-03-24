أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الإثنين

شهدت أسعار مواد البناء في مصر بمستهل تعاملات اليوم، الإثنين 24 مارس 2025، استقرارا في أسعار الحديد والأسمنت والجبس.

أسعار الحديد اليوم الإثنين

تراوحت أسعار الحديد في مصر بين 37.600 إلى 39.200 جنيه منذ مطلع مارس الجاري.

سجل أعلى سعر للطن الحديد نحو 39.200 جنيه، بينما أدنى سعر 34 ألف جنيه، وبلغ متوسط سعر الحديد في الأسواق نحو 37.700 جنيه.

سجل سعر حديد عز نحو 38.900 ألف جنيه للطن اليوم الإثنين.

بلغ سعر الطن نحو 38.250 ألف جنيه من حديد بشاي اليوم الإثنين.

وصل سعر الطن نحو 38 ألف جنيه من حديد العتال اليوم الإثنين.

وبلغ سعر طن الحديد من المراكبي بقيمة 37.150 ألف جنيه اليوم الإثنين.

وبلغ سعر الطن 37 ألف جنيه من حديد مصر ستيل اليوم الإثنين.

وبلغ سعر الطن نحو 36 ألف جنيه من شركة الكومي و الجيوشي اليوم الإثنين.

كما سجل سعر الطن من شركة العشري للصلب نحو 35.750 جنيها اليوم الإثنين.

وسجل سعر طن الحديد من شركة سرحان و بيانكو نحو 34 ألف جنيه اليوم الإثنين.

أسعار الأسمنت اليوم الإثنين

أسمنت السويدي: سجل سعر الطن 3,480 جنيها اليوم الإثنين.

أسمنت حلوان: سجل سعر الطن 3,310 جنيها اليوم الإثنين.

أسمنت سيناء : بلغ سعر الطن 3,200 جنيه اليوم الإثنين.

أسمنت لافارج أسمنت: وصل سعر الطن إلى 3,300 جنيه اليوم الإثنين.

أسمنت السويس: سجل سعر الطن 3,330 جنيهًا اليوم الإثنين.

أسعار الأسمنت الأبيض اليوم الإثنين:

وتراوحت أسعار الأسمنت في مصر بين 4.300 إلى 4075 جنيها مطلع مارس الجاري.

سجل أعلى سعر للأسمنت الأبيض نحو 4300 جنيها اليوم الإثنين.

وسجل أدنى سعر للأسمنت الأبيض نحو 3950 جنيها اليوم الإثنين.

وسجل متوسط سعر للأسمنت الأبيض نحو 4075 جنيها اليوم الإثنين.

أسعار الجبس اليوم الإثنين

تراوحت أسعار الجبس الأبيض في مصر بين 1560 إلى 1447 جنيه مطلع مارس الجاري.

سجل أعلى سعر الجبس نحو 1560 جنيها اليوم الإثنين.

وسجل أدنى سعر الجبس نحو 1300 جنيه اليوم الإثنين.

وسجل متوسط سعر الجبس نحو 1447 جنيها اليوم الإثنين.