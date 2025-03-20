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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار مواد البناء في مصر اليوم الخميس 20 مارس 2025

مواد البناء
مواد البناء
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار مواد البناء في الأسواق المصرية، اليوم الخميس 20 مارس 2025، حالة من الاستقرار النسبي، مع تسجيل تباينات طفيفة في بعض الخامات. 

وفيما يلي رصد تفصيلي لآخر التحديثات في أسعار الحديد، والأسمنت، والطوب، والرمل، والزلط، والجبس.

1. أسعار الحديد

حافظت أسعار حديد التسليح على استقرارها في معظم الشركات، حيث سجلت:

  • حديد عز: 38,900 جنيه للطن.
  • حديد بشاي: 38,250 جنيهًا للطن.
  • حديد العتال: 38,000 جنيه للطن.
  • حديد المراكبي: 37,150 جنيهًا للطن.
  • حديد المصريين: 36,800 جنيه للطن.
  • حديد العشري: 35,750 جنيه للطن.
  • حديد بيانكو وسرحان: 34,000 جنيه للطن.

تُحدد هذه الأسعار عند التسليم من أرض المصنع، وقد تختلف باختلاف المناطق وتكاليف النقل.

2. أسعار الأسمنت

سجلت أسعار الأسمنت استقرارًا ملحوظًا مقارنة بالأيام الماضية، حيث جاءت على النحو التالي:

  • أسمنت السويدي: 3,500 جنيه للطن.
  • أسمنت السويس والمخصوص: 3,330 جنيها للطن.
  • أسمنت النصر: 3,320 جنيهًا للطن.
  • أسمنت العسكري بني سويف: 3,395 جنيهًا للطن.
  • أسمنت سيناء 42.5: 3,280 جنيهًا للطن.
  • أسمنت حلوان: 3,350 جنيهًا للطن.
  • أسمنت وادي النيل: 3,240 جنيهًا للطن.
  • أسمنت المعلم: 3,300 جنيه للطن.

تتفاوت الأسعار وفقًا لعوامل السوق وموقع التوريد.

3. أسعار الرمل والزلط

استقرت أسعار الرمل والزلط في الأسواق المحلية، حيث جاءت على النحو التالي:

  • الرمل الناعم: 95 – 170 جنيهًا للمتر.
  • الرمل الأحمر العادي: 40 جنيهًا للمتر.
  • الرمل الأحمر الخشن: 60 جنيهًا للمتر.
  • الرمل الخشن: 100 جنيه للمتر.
  • الزلط الكبير: 170 جنيهًا للمتر.
  • الزلط المتوسط: 190 جنيهًا للمتر.
  • الزلط الفينو: 220 جنيهًا للمتر.

4. أسعار الطوب

تفاوتت أسعار الطوب حسب النوع والمقاسات، حيث جاءت كالتالي:

  • الطوب الأسمنتي المصمت 25×12.5×6 سم: 1,500 جنيه لكل ألف طوبة.
  • الطوب الأسمنتي المفرغ 40×20×12 سم: 6,200 جنيه لكل ألف طوبة.
  • الطوب الطفلي المثقب 25×12×6.5 سم: 1,000 جنيه لكل ألف طوبة.
  • الطوب الرملي الوردي 25×12×6 سم: 3,135 جنيهًا لكل ألف طوبة.
  • الطوب الرملي الخفيف 60×20×20 سم: 1,880 جنيهًا لكل متر مكعب.

5. أسعار الجبس

شهدت أسعار الجبس استقرارًا في الأسواق المحلية، حيث سجلت:

  • جبس السويس: 580 جنيهًا للطن.
  • جبس جنوب سيناء: 850 – 860 جنيهًا للطن.
  • جبس العامرية: 650 – 655 جنيهًا للطن.

يُذكر أن الأسعار قد تختلف بين المحافظات وفقًا لتكاليف النقل وظروف السوق.

الحديد الأسمنت مواد البناء

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