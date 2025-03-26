خبيرة تغذية علاجية: أكثروا من الشاى الأخضر والقرفة خلال الأعياد

نصحت الدكتورة ياسمين الصيرفي، استشاري التغذية العلاجية، بمحاولة تقليل السكريات قدر المستطاع خلال الوقت المتبقي من شهر رمضان.

وأضافت، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن "الكعك" والبسكوت من مظاهر الاحتفال بالعيد، موضحة أن أهم نصيحة خلال هذه الفترة عدم شراء الكميات الكبيرة، وذلك في محاولة لتقليل الكمية المتناولة.

وتابعت: "طول ما الكمية قدامي كتيرة هيكون تناولها سهل عليا، وعشان كدة بنقول لازم نشتري على القد حفاظًا على الصحة ولعدم تعريض الجسم لكميات كبيرة من الدهون والسكريات".

وواصلت: "هناك بدائل صحية لتقليل أضرار الحلويات في عيد الفطر، مثل المخبوزات بالشوفان وإضافة محلب وقرفة، والتي تساعد على ضبط مستويات السكر".

ونصحت استشاري التغذية العلاجية، بتناول الشاي الأخضر والقرفة خلال عيد الفطر لما قد تسببه المخبوزات والحلويات في تلك الفترة بانتفاخات وتقلصات؛ نظرًا لتغير عادات الأكل من شهر رمضان انتقالًا إلى عيد الفطر، علاوة على كونهما يقللان من امتصاص الدهون بنسبة 10%.