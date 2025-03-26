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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| الرئيس السيسي: الأزهر منارة العلم والإرشاد.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
هاجر ابراهيم

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

أسعار العملات اليوم الأربعاء 26 مارس 2025 في البنوك المصرية
أعلنت البنوك العاملة في مصر اليوم الأربعاء 26 مارس 2025 عن تحديثات جديدة في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري.


سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 26 مارس 2025
شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 26 مارس 2025، استقرارًا نسبيًا في بداية التعاملات بالبنوك المصرية، حيث سجلت العديد من البنوك الكبرى نفس الأسعار خلال الساعات الأولى من اليوم.


رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم
كشفت القناة الأولى بالتلفزيون المصري أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء سيترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم، لمتابعة عدد من الملفات.


استشاري دولي: العمليات الإسرائيلية تهدف لتنفيذ مخطط التهجير
قال أستاذ العلوم السياسية واستشاري الأمن الإقليمي والدولي، الدكتور أحمد الشحات، إن العمليات العسكرية تهدف إلى تنفيذ مخطط تهجير واسع النطاق، بدعم أمريكي مباشر، مما يعكس محاولات إسرائيل فرض واقع جديد على الأرض.


الرئيس السيسي: الأزهر منارة العلم والإرشاد.. وأتمنى الشفاء للإمام الطيب
أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن بالغ تقديره، لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، قائلا: أتمنى لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب الشفاء، وكافة علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، لما يبذلونه من جهود مخلصة، لترسيخ مفاهيم الإسلام السمحة، وتصحيح الأفكار المغلوطة، وتعزيز صورة الإسلام، الذى ينبذ التشدد ويلفظ التطرف بكافة أشكاله، مكرسين بذلك مكانة الأزهر الشريف، منارة علم وإرشاد، تنير دروب الأمة الإسلامية في شتى بقاع الأرض، ومرجعا راسخاً؛ يستند إليه لفهم صحيح الدين.


الرئيس السيسي: منهج البناء في القرآن يشمل القيم الأخلاقية والإنسانية
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن منهج البناء في القرآن الكريم لا يقتصر فقط على بناء البنية التحتية، بل يشمل أيضًا بناء القيم الأخلاقية والإنسانية.


الكرملين: محاولات أوكرانيا استهداف محطات الطاقة يثبت عجزها عن التفاوض
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الكرملين" أن محاولات أوكرانيا مواصلة استهداف محطات الطاقة الروسية واضحة جدا وهذا يثبت عدم قدرة كييف على التفاوض.


خبيرة تغذية علاجية: أكثروا من الشاى الأخضر والقرفة خلال الأعياد
نصحت الدكتورة ياسمين الصيرفي، استشاري التغذية العلاجية، بمحاولة تقليل السكريات قدر المستطاع خلال الوقت المتبقي من شهر رمضان.


أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 26 مارس 2025
شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 26 مارس 2025 استقرارًا نسبيًا، حيث بقيت عند المستويات المنخفضة التي سجلتها يوم الاثنين الماضي.

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