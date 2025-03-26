الكرملين: محاولات أوكرانيا استهداف محطات الطاقة يثبت عجزها عن التفاوض

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الكرملين" أن محاولات أوكرانيا مواصلة استهداف محطات الطاقة الروسية واضحة جدا وهذا يثبت عدم قدرة كييف على التفاوض.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء ، إحراز تقدم فيما يتعلق بالصراع في الشرق الأوسط، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

وقال ترامب: "المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا مستمرة والأمور تسير بشكل جيد".

وأضاف ترامب: "على أوكرانيا وروسيا الجلوس معا وهناك دول أخرى تساعدنا على إنجاز الملف".

وأكمل ترامب: سنتمكن من التوصل لاتفاق بشأن الحرب في أوكرانيا وهناك دول تساعدنا على مراقبته".

وفي سياق متصل، قال ترامب:" لم تكن هناك أي معلومات عن الضربات الأمريكية على الحوثيين في محادثات تطبيق سيجنال المسربة".

وأضاف : بعثنا برسالة لإيران بأن دعمها للحوثيين لا يمكن أن يستمر".