العناية بالبشرة بعد العيد.. نصائح مهمة

يستمتع المسلمون في جميع أنحاء العالم باحتفالات عيد الفطر .

يُحتفل به تخليدًا لذكرى انتهاء شهر رمضان المبارك ، ويتميز بالاحتفالات والطعام والتجمع والصلاة.

الصيام طوال شهر رمضان، وتناول الطعام في العيد، قد يؤثران على البشرة إذا لم نكن حريصين على نظامنا الغذائي وترطيبنا وأسلوب حياتنا.

فأن تُغير فترة الصيام إيقاع جسمكِ بشكل كبير، وغالبًا ما تشعر بشرتكِ بهذا التغيير أيضًا. ثم فجأةً، تنتقلين من الصيام إلى تناول الطعام. قد يُسبب هذا التغيير ظهور حب الشباب، أو بهتان البشرة، أو حتى زيادة دهنيتها بشكل مفاجئ. لكن الخبر السار هو أن بعض العادات البسيطة يُمكن أن تُحافظ على نضارة بشرتكِ طوال الوقت".

الترطيب:

اشربي الكثير من الماء طوال اليوم. ماء جوز الهند رائع ، فهو يرطب بشرتكِ ويمنحها إشراقة طبيعية.

أضف الأطعمة المفيدة للبشرة إلى وجباتك:

التمر واللوز والجوز والفواكه الطازجة كالرمان والبابايا تُغذي البشرة من الداخل وتُساعدها على التألق بشكل طبيعي.

حاولي أن يكون طبقكِ غنيًا بالألوان، وليس مليئًا بالأطعمة المقلية والحلويات فقط

التقشير الكيميائي



يساعد على إزالة البهتان الناتج عن الصيام ويفتح البشرة على الفور.

تنظيف وجهك:

لا تنسي تنظيف بشرتكِ جيدًا بعد احتفالات العيد. المكياج الثقيل، والسهر، والأطعمة الدسمة قد تؤدي إلى انسداد المسام.

غسول لطيف وسيروم ليلي مُهدئ بببتيدات الكولاجين يُحدثان فرقًا كبيرًا.

بشرتكِ تتعافى أثناء النوم، لذا استفيدي منه قدر الإمكان.

لا تتجاهل استخدام واقي الشمس:

لا تغفلي عن استخدام واقي الشمس خلال نزهات العيد. حتى لو كان الجو غائمًا أو كنتِ تضعين مكياجًا. اختاري واقيًا شمسيًا لا يسبب حرقة للعينين ويمنح بشرتكِ لمسةً ندية