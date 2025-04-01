قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقتل 3 أشخاص في حصيلة أولية للغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت
محكمة فرنسية تدين زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان بتهمة اختلاس
جيش الاحتلال يعلن استهداف عنصر تابع لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية
فتاة: أخدت إسكرين من الشات وبعته لواحدة تانية.. علي جمعة: خيانة
آخر تحديث لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
البحث العلمي تعلن عن منحة سفر مجانية.. تفاصيل التقديم
الصين تعلن إطلاق مناورات عسكرية في محيط تايوان
الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة مسيرة أمريكية في مأرب
الخميس.. نظر استئناف بلوجر شهيرة على حبسها بسبب قضية مخلة
موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني في أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة
بعد الهزيمة من جنوب أفريقيا.. ترتيب مجموعة مصر في كأس الأمم للناشئين
انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 1 أبريل 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

العناية بالبشرة بعد العيد.. نصائح مهمة

البشرة
البشرة
ريهام قدري

يستمتع المسلمون في جميع أنحاء العالم باحتفالات عيد الفطر .

 يُحتفل به تخليدًا لذكرى انتهاء شهر رمضان المبارك ، ويتميز بالاحتفالات والطعام والتجمع والصلاة. 

الصيام طوال شهر رمضان، وتناول الطعام في العيد، قد يؤثران على البشرة إذا لم نكن حريصين على نظامنا الغذائي وترطيبنا وأسلوب حياتنا.

  فأن تُغير فترة الصيام إيقاع جسمكِ بشكل كبير، وغالبًا ما تشعر بشرتكِ بهذا التغيير أيضًا. ثم فجأةً، تنتقلين من الصيام إلى تناول الطعام. قد يُسبب هذا التغيير ظهور حب الشباب، أو بهتان البشرة، أو حتى زيادة دهنيتها بشكل مفاجئ. لكن الخبر السار هو أن بعض العادات البسيطة يُمكن أن تُحافظ على نضارة بشرتكِ طوال الوقت".

الترطيب:
اشربي الكثير من الماء طوال اليوم. ماء جوز الهند رائع ، فهو يرطب بشرتكِ ويمنحها إشراقة طبيعية.

أضف الأطعمة المفيدة للبشرة إلى وجباتك:
التمر واللوز والجوز والفواكه الطازجة كالرمان والبابايا تُغذي البشرة من الداخل وتُساعدها على التألق بشكل طبيعي.

 حاولي أن يكون طبقكِ غنيًا بالألوان، وليس مليئًا بالأطعمة المقلية والحلويات فقط

التقشير الكيميائي 

 


يساعد على إزالة البهتان الناتج عن الصيام ويفتح البشرة على الفور.

تنظيف وجهك:
لا تنسي تنظيف بشرتكِ جيدًا بعد احتفالات العيد. المكياج الثقيل، والسهر، والأطعمة الدسمة قد تؤدي إلى انسداد المسام. 

غسول لطيف وسيروم ليلي مُهدئ بببتيدات الكولاجين يُحدثان فرقًا كبيرًا.

 بشرتكِ تتعافى أثناء النوم، لذا استفيدي منه قدر الإمكان.

لا تتجاهل استخدام واقي الشمس:

لا تغفلي عن استخدام واقي الشمس خلال نزهات العيد. حتى لو كان الجو غائمًا أو كنتِ تضعين مكياجًا. اختاري واقيًا شمسيًا لا يسبب حرقة للعينين ويمنح بشرتكِ لمسةً ندية

الصيام العناية بالبشرة البشرة صحة البشرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الجو هيقلب بعد شوية .. الأرصاد تصدر تحذيرا عاجلا

الطقس في مصر

تغير مفاجئ في الطقس.. أمطار رعدية تضرب هذه المحافظات بعد ساعات

ايناس النجار

اتسبب في وفاتها.. أعراض مرض إيناس النجار

إيناس النجار

نقل جثمان إيناس النجار إلى تونس لدفنها بمسقط رأسها

زيارة القبور

حكم زيارة القبور للرجال والنساء يوم العيد.. الإجابة من الأزهر ودار الإفتاء

طقس العيد

تقلبات حادة في طقس ثاني أيام العيد.. والأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية

انستا باي

مع بدء تطبيق الرسوم على التحويلات البنكية عبر انستاباي.. من يتحمل الرسوم؟

إيناس النجار

الأول خاني والثاني سابني وجمدت بويضاتى.. تصريحات نارية للراحلة إيناس النجار

ترشيحاتنا

رنجة

3 وصفات مختلفة.. طريقة عمل الرنجة بمذاق مميز

الكحك

خطوة بخطوة .. أسرع طريقة لتحضير كحك العيد

أمينة شلباية

أمينة شلباية تثير الجدل بشأن تقاليد أكل الرنجة.. وتكشف اتيكيت تناولها

بالصور

مرض خطير للنساء.. انتبهي لهذه العلامات

امراض القلب
امراض القلب
امراض القلب

يمنع أضرار الكحك.. مفاجآت عن الترمس يكشفها جمال شعبان

الترمس
الترمس
الترمس

تسبب في وفاة ايناس النجار.. جمال شعبان يكشف الفرق بين التهاب المرارة وانفجا.رها |معلومات مثيرة

ايناس النجار
ايناس النجار
ايناس النجار

احمي نفسك منه.. طرق الوقاية من مرض إيناس النجار وأهم المعلومات عنه

ايناس النجار
ايناس النجار
ايناس النجار

فيديو

إيناس النجار

اللحظات الأخيرة في حياة إيناس النجار.. صراع مع المرض انتهى برحيل مفاجئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: رسالة واتساب لوزير التموين

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك دن

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قيمنا المجتمعية تعزز الأمن القومي المصري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد سعيد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

المزيد