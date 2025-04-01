فتحي سند: القمة 130 المنكوبة.. الضرب تحت الحزام بدأ

انتقد الناقد الرياضي فتحي سند أحداث مباراة القمة 130 بعد اشتعال الأحداث وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب فتحي سند: فى القمة 130 " المنكوبة"..

الضرب تحت الحزام ..بدأ !!

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، مواجهة مهمة، أمام الهلال السوداني، في إطار الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي والهلال السوداني على ملعب استاد القاهرة الدولي، على أن تقام مباراة الإياب يوم 8 أبريل الجاري.

ويتولى الحكم التشادي محمد الحاج علي، إدارة المباراة، ويعاونه في تحكيم اللقاء كل من الكاميروني ألفيس نجوجو مساعدا أول، وسونو فاتسون مساعدا ثانيا، بينما سيكون الموريتاني عبد العزيز بوه حكمًا رابعًا.

وتذاع مباراة الأهلي والهلال السوداني عبر قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري للبطولة القارية.